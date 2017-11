Mac z bazaru stojí pár tisíc. Co koupit od Applu, když přestanou bavit Windows

V případě úložiště je vhodné vyměnit původní plotnový disk za SSD, kde už je výměna složitější. Běžně zkušený uživatel by ji však měl zvládnout, weby jako iFixit.com nabízí perfektní návody. A v případě, že budete mít štěstí, narazíte v bazaru na verzi Server, která standardně obsahuje dvojici pevných disků a je vybavena rychlým procesorem Core i7.

Paměti jsou typu DDR3, které se aktuálně dají pořídit i v případě nových kusů za rozumné ceny a jejich výměnu by měl zvládnout opravdu každý. Spočívá pouze v sejmutí spodního krytu, pod kterým jsou paměťové modely dobře dostupné.

Pokud bychom měli vybrat kandidáta s nejlepším poměrem ceny a výkonu, pak to bude právě pět let starý Mac mini . Nabídne solidní procesory řady Ivy Bridge, které obsahují integrované GPU Intel HD 4000.

Ideální volbou proto může být vhodně zvolený bazarový stroj. Bude stát zlomek ceny a zároveň uživatele uvede do světa desktopového systému Applu.

Nutno říct, že tady už je třeba větší zručnost, neboť do útrob iMacu vede cesta přes displej. Ten je potřeba ne příliš snadnou cestou oddělit od zbytku konstrukce, při čemž hrozí reálné poškození dalších komponent. Jakýkoliv servis však tuto výměnu provede velmi rychle.

V případě, že může být investice do prvního Macu vyšší a zároveň to nemá být notebook, pak se jeví jako vhodná volba iMac z roku 2013 . Právě před čtyřmi lety totiž dorazila řada procesorů Haswell od Intelu, která i na dnešní poměry nabízí skvělý výkon.

Macbook Air 13" (2013)

V případě, že se rozhodnete pro nákup některého z bazarových notebooků od Applu, pak jím bude pravděpodobně Macbook Air. Ty z roku 2013 doporučujeme ze stejného důvodu jako v případě iMacu – mají procesory Haswell a integrované grafické jádro HD 5000.

V tomto případě jsou k dispozici pouze dvě varianty – Core i5 a Core i7. V prvním případě se bohužel jedná o poměrně pomalou variantu procesoru i5-4250U a i proto doporučujeme spíše rychlejší možnost s Core i7-4650U.



V tomto Macbooku Air lze snadno upgradovat paměť. Díky rychlému SSD to však ani nemusí být potřeba

Na druhou stranu rychlá úložiště, která Apple do těchto strojů montoval, snižují potřebu upgradu operační paměti, která je standardně čtyřgigabajtová. Pokud k němu však dojde, půjde opět o jednoduchý proces, neboť jde o poslední Macbook Air se standardními paměťovými moduly. V roce 2014 už Apple sáhnul po pájených modulech.

Jedním z důležitých parametrů je opotřebování baterie. Od prodávajícího si vyžádejte její označení a počet nabíjecích cyklů. V žádném případě by nemělo jít o některou z čínských náhrad a zároveň by se měl počet dobíjecích cyklů pohybovat do čtyř stovek. V takovém případě se kapacita originální baterie sníží maximálně o jednotky procent. Při větším počtu už opotřebení bude rychle narůstat a za nedlouho tak dojde na případnou výměnu.