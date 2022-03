Mac mini, který dostojí svému názvu. YouTuber jej zmenšil o 78 %

Quinn Nelson se na svém youtubovém kanálu Snazzy Labs pustil do modifikace stále ještě aktuálního Macu mini s čipem M1. Hardware přestěhoval do nového těla a vyvedl napájení do externího notebookového adaptéru tak, aby jeho mini byl opravdu malý.

Nelson uvádí, že se mu podařilo objem snížit o 78 %, což je ale samozřejmě zavádějící, protože původní počítač má zdroj v sobě a vede z něj jen kabel do zásuvky. Modifikovaný Mac má ještě nemalou cihličku u sebe.

Zmenšení každopádně nic nebránilo, protože základní deska je prťavá a Apple doslova plýtvá místem. Ostatně i Intel s jeho formátem NUC ukazuje, že počítač s výkonným mobilním hardwarem může mít mnohem menší půdorys.

K předělávce Macu mini se můžou odhodlat i zkušenější z vás. Na portálu Prusa Printers totiž Nelson umístil plánek k vytvoření šasí na 3D tiskárně a odkazuje i na komponenty, které dále využil. Na eBay totiž mj. koupil konektor Magsafe 2 pro starší MacBooky, takže jeho Mac mini nepoužívá klasický kolík nebo USB-C, ale staré dobré piny s magnetem.

Spekuluje se o tom, že už příští týden by Apple mohl představit novou generaci, resp. vylepšený model Macu mini s procesorem Apple M1 Pro. U něj už větší tělo bude mít lepší uplatnění, protože vyšší výkon si vyžádá lepší chlazení. Ale vzhledem k tomu, že Apple dokázal stejný čip ukočírovat i v tenkém MacBooku Pro, stávající tělo Macu mini bude i tak výrazně naddimenzované. Tím spíš, že už oproti minulosti ani nedovoluje přidat 2,5" SSD ani vyměnit paměťové moduly.