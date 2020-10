Má to smysl, pípla nám eRouška. Moc informací ale z upozornění nevyčtete

Aplikace eRouška využívá nativní funkce v operačních systémech Android a iOS a slouží k upozornění na případný rizikový kontakt. Pro co nejlepší fungování je nutné, aby ji mělo nainstalován co největší počet lidí, už dnes ale dokáže upozornit.

Nejnovější verze aplikace eRouška umožňuje získat upozornění, pokud jste strávili nějaký čas v kontaktu s nakaženou osobou. To zjišťuje za pomoci Bluetooth, kde si „očichává“ okolní zařízení s nainstalovanou aplikací. Předávají se přitom zcela anonymizované identifikátory a kromě nich se neukládá poloha, ani žádné další údaje – skrze aplikaci tak není možné sledovat uživatele.

Pokud jste byli sami shledáni nakaženými, dostanete kód, který zadáte do aplikace. Ta odešle na servery ony identifikátory, které jste za posledních 14 dní používali; neposílají se žádné další údaje. A následně je aktualizován seznam nakažených identifikátorů, díky čemuž může eRouška upozornit ostatní uživatele, že byli s vámi v kontaktu.



Takto vypadá upozornění v aplikaci eRouška.

To se ostatně stalo i mně, kdy aplikace zahlásila, že jsem 1. října. přišel do kontaktu s nakaženým. Bohužel ale k upozornění došlo až desátého, což lehce postrádá smysl a jedná se o velmi dlouhou dobu. Toto by se ale mělo zlepšit – odesílání kódu pro vložení do eRoušky je již nyní automatizované a tak by mělo být mnohem rychlejší.

Druhou nevýhodou je, že aplikace neřekne ani orientačně čas, či polohu, kde ke kontaktu došlo. To je zcela pochopitelné s ohledem na ochranu soukromí, alespoň přibližný rámec by ale v případě tohoto upozornění byl užitečný. Takto totiž vůbec z upozornění nedokáži vyhodnotit, o jak rizikový kontakt vlastně šlo – klidně k němu mohlo dojít doma (kde vidím všechna Bluetooth zařízení sousedů), v práci, nebo na cestě v MHD.

Stejně tak je složité zadání kódu z SMS zprávy – musíte aplikaci otevřít, vybrat správnou nabídku a opisovat kód. V dnešní době chytrých telefonů, kdy aplikace ani nikde jinde běžet nemůže, si člověk říká – proč ve zprávě není odkaz, který kód sám předá aplikaci? Podobné řešení používá spousta aplikací.

To je ale drobnost. A stejně tak, i když by potěšily lehce podrobnější informace o kontaktu, mohu alespoň s touto nějak dále nakládat a upravit tak dle ní své chování. Takže eRoušku mám nainstalovanou dál a čím více uživatelů ji bude mít, tím efektivnější bude.

Aplikaci eRouška můžete stahovat z App Store pro iOS a Play Store pro Android.