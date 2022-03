M1 Ultra je rychlejší než GeForce RTX 3090, říká Apple. Tak to ani omylem, ukazují testy

Když Apple začátkem měsíc představil svůj dvojčip M1 Ultra, sliboval výkon nejrychlejší současné grafiky při třetinové spotřebě. V grafu se pyšnil, že M1 Ultra bude ještě o něco výkonnější než GeForce RTX 3090, ale zatímco Applu na to stačí okolo 100 W energie, karta od Nvidie jde přes 300 W.

Na konci minulého týden začaly vycházet první recenze nejvyšší konfigurace Mac Studia a tvrzení jablečné společnosti vyvrátily. Několik různých výsledků pro přehlednost shrneme v tabulce. Jde o mix výpočetních i herních testů.

Testy M1 Ultra zaměřené na GPU Test M1 Ultra RTX 3090 Výkon

Applu Zdroj Geekbench 5 GPU 102 156 bodů 215 034 bodů 48 % The Verge Shadow of the Tomb Raider 4K 125 fps 142 fps 88 % The Verge Total War: Warhammer II 108 fps 167 fps 65 % Gizmodo Pugetbench GPU 118 bodů 181 bodů 65 % Petapixel Blender Bench 1081 bodů 5710 bodů 19 % Blender

Recenzí, které by srovnávaly oba GPU, bohužel moc není, na trhu ostatně nenajdeme ani tolik univerzálních benchmarků, které by dokázaly univerzálně a věrohodně měřit rozdíly mezi různými platformami. Uvedené výsledky ale ukazují, že M1 Ultra dosahuje přinejlepším 88 % výkonu RTX 3090, a to v jednom herním testu. Což je paradoxní, protože Mac Studio si na hry nikdo kupovat nebude.

V GPU výpočtech Geekbenche měl M1 Ultra jen poloviční skóre a v 3D renderingu v Blenderu dokonce jen pětinové. Je možné, že programy nejsou pro M1 Ultra dobře optimalizované, nicméně čipy M1 jsou na trhu už dva roky a model Ultra nevyžaduje žádnou zvláštní péči.

Graf Applu je sám o sobě nepřehledný, ale navíc evidetně také lže

Odkud tedy pramení slova Applu, že M1 Ultra se může rovnat RTX 3090? Nevíme. Každopádně rozdíl je už v teoretickém výkonu. Nvidia uvádí, že její nejlepší karta zvládá až 36 TFLOPs s přesností FP32. Apple u svého top modelu uvádí 21 TFLOPs, na papíru tedy zvládne 58 % toho co rival. Papírové hodnoty srovnávající množství výpočtů v plovoucí desetinné čárce sice obvykle o reálném výkonu nic neříkají, ale tady jsou blízko tomu, co naměřili testeři v praxi.

M1 Ultra by mohl teoreticky překonat RTX 3090. Sice o tom zatím nemáme důkaz, ale pokud by se našla úloha vyžadující více než 24 GB videopaměti (limit GeForce), tak Apple může těžit z toho, že používá s CPU sdílenou paměť o velikosti 64 či 128 GB. Mac Studio také bude mít velký náskok při práci s videem, jenže na tohle má speciální akcelerátory, takže nejde o srovnání výkonu GPU.