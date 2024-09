Lukašenkův režim mluví o spiknutí. Běloruskou armádu špehuje hra v mobilu a podezřele rozmístění Pokémoni

„Hra Pokémon Go byla použita ke špehování běloruské armády,“ prohlásil Alexandr Ivanov z tamního ministerstva obrany v prolukašenkovské televizi. Toto spiknutí se prý zakládalo na tom, že největší počet Pokémonů byl rozmístěn v okolí jedné z vojenských základen.

Hra Pokémon Go byla představena v roce 2016. Její podstatou je podle virtuální mapy v reálném světě hledat virtuální pokémony. Pomocí rozšířené reality hráč se smartphonem chytá postavičky, které se objeví na displeji. Podle Business of Apps v době největší slávy hru měsíčně hrálo přes 200 milionů lidí, letos má podle The Gamer jít o více než 81 milionů uživatelů.

Popularita a charakter hry však v určitých kruzích vyvolal vlnu nevole. Hra využívá GPS k určení polohy hráče a kamery pro rozšířenou realitu. A právě to je kombinace, která je trnem v oku hned několika vlád, některé se proti Pokémon Go veřejně ohradily.

V Číně je hra dosud oficiálně zakázaná, námitky měla Indonésie, Kuvajt či Egypt, Rusko hru označilo za nástroj CIA. Aktuální kontroverze tedy přichází z Běloruska.

Alexandr Ivanov z ministerstva obrany na jedné z lokálních běloruských stanic řekl, že před téměř deseti lety Pokémon Go hrály děti a teenageři na celém světě. Dnes prý mohla být použita ke shromažďování zpravodajských informací o běloruských vzdušných silách. Ivanovovi bylo podezřelé rozmístění pokémonů. „Kde si myslíte, že bylo v té době nejvíc pokémonů? V oblasti 50. letecké základny, kde je přistávací dráha, kde je mnoho vojenské techniky, tam bylo nejvíce Pokémonů. Není to zpravodajská informace?“ zeptal se řečnicky.

Americká společnost Niantic, která stojí za Pokémon Go, podobná obvinění o špionážním softwaru v minulosti opakovaně popřela.

Via The Register