Loni to vypadalo jako vtip, ale Samsung začne svůj vertikální televizor skutečně prodávat

Již v dubnu jsme psali o novém televizoru od Samsungu s názvem Sero, který má vertikálně orientovanou obrazovku. Reaguje tak na stále častější výskyt vertikálního obsahu, umí se nicméně překlopit i do klasické horizontální podoby. Televizor působil jako vtipný pokus sloužící spíše jen ke vzbuzení pozornosti a dostupný byl jen omezeně na domácím jihokorjeském trhu. Jenže o pozoruhodný zobrazovač je zjevně zájem, a tak Samsung rozšiřuje prodej i dále do světa.

Televizor Sero je mířený na mladé uživatele, kteří jsou zvyklí konzumovat obsah na výšku ze svých telefonů. Jedná se typicky o různé příběhy, videa na Instagramu, TikToku či Snapchatu. Pro ně se umí zařízení přímo přizpůsobit. Nechybí zde totiž sdílení obrazu z telefonu, což funguje jak pro Android, tak iOS. Obrazovka se přitom sama přetočí do pozice, v jaké držíte telefon a tak nebudete při sledování rušeni nepříjemnými černými pruhy po stranách (či nahoře a dole) videa.

S ohledem na přetáčení je podstavec nedílnou součástí zařízení, nemůžete si tak televizor pověsit třeba na zeď. Co se týče specifikací, jedná se o 4K QLED televizor s úhlopříčkou 43 palců. Uvnitř podstavce jsou umístěné i 60wattové reproduktory. Kdy přesně bude televizor dostupný na západních trzích a za jakou cenu, to Samsung zatím neprozradil. Bude to zkrátka někdy v tomto roce.

Otázkou ale zůstává, zda generace přirostlá ke svému mobilnímu telefonu potřebuje sdílet obsah na televizor a dívat se na patnáctisekundová videa na velké obrazovce... Tušíme proto, že televizor najde uplatnění spíše v zasedačkách, kde bude sloužit jako digitální obdoba papírového flipchartu pro prezentace přímo z telefonů.

Nedávno jsme otestovali ohebný Galaxy Fold. Jaké jsou naše první dojmy?

Zdroj: The Verge