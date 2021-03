Loni se prodalo nejvíce monitorů od roku 2008. Máme seznam největších výrobců

Koronavirus loni zvýšil zájem o počítače, podle IDC stouply meziroční dodávky o 13 %. Podle této agentury stejný trend okopírovaly také monitory. Do obchodů se jich loni dostalo bezmála 137 milionů, o 8,3 % více než v roce 2019. Vyšších čísel jsme byli svědky naposledy v roce 2008.

Největší žně měli výrobci až v posledním čtvrtletí, kdy podle IDC dodali přes 39 milionů monitorů, o 16,9 % více než o rok dřív a nejvíce od posledního čtvrtletí 2011.

Růst by podle IDC měl pokračovat i letos, díky práci a škole z domova by se mohlo prodat skoro 150 milionů monitorů. Ty by ale mohly zdražovat. Rostou totiž náklady na distribuci, zvyšuje se cena komponent a některé nemusí být ani dostupné. Agentura připomíná aktuální čipovou krizi, která by mohla postihnout i řadiče používané v monitorech.

Ale zpět k loňskému roku. Pět největších výrobců dodalo na trh dvě třetiny všech monitorů. V celkových číslech se daří zejména tradičním výrobcům PC. Dell je neohroženě první, na třetím místě najdeme HP a hned za ním Lenovo. Na druhém místě je hongkongská společnost TPV, která vyrábí monitory Philips, AOC a Envision. Pětku uzavírá Samsung, kterému se ale daří růst rychleji než konkurenci.

Největší výrobci monitorů v roce 2020 podle IDC Výrobce Dodávky 2020 Podíl 2020 Dodávky 2019 Podíl 2019 Změna Dell 26 434 000 19,3 % 26 461 000 21,0 % −0,1 % TPV (Philips, AOC) 19 248 000 14,1 % 17 605 000 14,0 % +9,3 % HP 18 500 000 13,5 % 18 626 000 14,8 % −0,7 % Lenovo 14 361 000 10,5 % 13 503 000 10,7 % +6,4 % Samsung 11 754 000 8,6 % 9 001 000 7,1 % +30,6 % Ostatní 46 317 000 33,9 % 40 902 000 32,4 % +13,2 % Celkem 136 615 000 100,0 % 126 099 000 100,0 % +8,3 %

Veřejná čísla IDC bohužel nerozlišují monitory podle použité technologie, úhlopříčky ani rozlišení.

