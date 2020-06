Logitech začne na krabicích uvádět uhlíkovou stopu svých produktů. Doufá, že se přidají i další firmy

Výrobce periferií Logitech se rozhodl být více transparentní s ekologickou stránkou svých produktů. Ve středu oznámil, že od druhé poloviny letošního roku začne na všech svých krabicích uvádět, jakou uhlíkovou stopu jednotlivé myši, klávesnice, sluchátka atd. mají. Štítky rovněž bude ukazovat na svých stránkách.

První série produktů, která štítky s uhlíkovou stopou dostane, bude herní. Zákazníci je na krabicích uvidí jako obdélníky s velkým C (jako carbon), u kterých bude uvedené číslo. K němu Logitech dospěje pomocí vlastního výpočtu nazvaného Analýza životního cyklu, jenž bere v potaz, jaké materiály byly k výrobě použity, jak byly zpracovány, distribuovány a jaká je předpokládaná životnost produktu.

Aby Logitech zajistil, že hodnocení bude nezávislé, každý štítek před jeho zveřejněním ověří společnost Dekra, která se zaměřuje na spotřebitelské certifikace a průmyslové testování. Hodnotícího procesu se také účastní další podniky jako iPoint Group a Nature Capital Partners.

Na značení lze nahlížet jako na novou generaci energetických štítků, které dnes musí povinně (minimálně v EU) obsahovat všechny domácí spotřebiče. Jejich účel je velmi podobný, jen tentokrát se zákazník místo spotřeby energie dozví jak velkou zátěž na životní prostředí produkt má a bude mít.

Podle Logitechu si tím firma sama na sebe trochu ušila boudu, jelikož odteď pokaždé když přijde s novou inovací, bude muset zajistit, že nebude mít uhlíkovou stopu větší než její předchůdce, protože pak by nejspíš lidé produkt nekupovali. Ale funguje to jako motivační faktor, a to i pro konkurenční výrobce – firma doufá, že se štítky „C“ časem stanou novým standardem už všech technologických společností.

Zákazníci na tom jen vydělají, respektive životní prostředí, ve kterém žijí. Pokud uvidíte vedle sebe dvě počítačové myši, které budou stát stejně a nabídnou stejné funkce, pak není důvod nezvolit tu, která má menší uhlíkovou stopu.

„Uhlík jsou nové kalorie – musíme vědět, kolik ho konzumujeme,“ komentoval novinku šéf Logitechu Bracken Darrell s tím, že celá firma je odhodlaná zdvojnásobit své snahy o zelenější byznys. Znovu ale zopakoval, že to nezvládne sama. „Zveme ostatní společnosti, ať se k Logitechu připojí a nabídnou plnou transparentnost u svých produktů,“ uvedl Darrell.