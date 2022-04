Logitech vyrobil bezdrátovou vertikální myš pro spořivé. Lift uleví od bolesti zápěstí a vydrží dva roky

Logitech představil novou bezdrátovou vertikální myš Lift. Zařízení na první pohled zaujme vertikálně orientovanou konstrukcí, díky níž je ruka položená v úhlu 57 stupňů méně namáhána. V porovnání s používáním tradiční myši může vertikální varianta výrazně snížit namáhání zápěstí, protože se drží v podobném úhlu, jako když někomu podáváte ruku.

V porovnání s lépe vybavenou myší MX Vertical, kterou Logitech prodává za 109 eur (cca 2660 Kč) je novinka levnější – oficiální e-shop ji nabízí za 79,99 eur (cca 1950 Kč). Logitech Lift je k dispozici v grafitově černé, smetanově bílé a růžové barvě, a to jak ve verzi pro praváky, tak i pro leváky.

Vertikální bezdrátová myš Logitech Lift

Coby nejnovější přírůstek do řady Ergo pokračuje Lift v návrhu myší, které jsou zaměřené na člověka a vychází z vědeckých poznatků. Novinka byla vytvořena po důkladném testování ve firemní laboratoři Ergo Lab a byla také certifikována a schválena předními ergonomickými institucemi.

Napájení myši zajišťuje jedna tužková baterie (AA), která by měla vydržet až dva roky běžného používání. Bohužel chybí možnost nabíjení kabelem, takže v případě vyčerpání energie je nutná výměna, nebo dobití baterie v externí nabíječce.

Myš Lift nekopíruje elegantní design modelu MX Vertical, ale nahrazuje ho jednodušším a hravějším provedením. Zachovává si praktickou pogumovanou rukojeť, díky které se dobře drží v dlani, ale i většinu klíčových funkcí. Myš má dvě hlavní tlačítka, kolečko SmartWheel, které klade důraz na plynulé a tiché posouvání, tlačítko pro přepínání DPI a dvě tlačítka ovladatelná palcem.

Plná šikovných funkcí

Na spodní straně se nachází tlačítko pro přepínání mezi jedním ze tří zařízení, ke kterým lze Lift připojit. Myš podporuje softwarovou funkci Logitech Flow, která umožňuje její používání současně na více počítačích, a to i v případě, že na nich běží různé operační systémy. Na počítačích však musí běžet aplikace Logi Options Plus – pak může kurzor přecházet plynule z jednoho zařízení do druhého.

Výrobce dodává k Liftu nový přijímač Bolt pro rychlé připojení k počítači s portem USB-A. Oproti předchozímu přijímači se tento model může pochlubit lepším zabezpečením. Kromě kolíčku lze myš propojit s dalšími zařízeními prostřednictvím bezdrátové konektivity Bluetooth. Podporovány jsou operační systémy Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS a Android.

Podle Logitechu pociťuje 15 % všech uživatelů počítačů nějakou bolest zápěstí, ruky a zad kvůli špatnému držení těla při používání myši a klávesnice. Toto číslo je ještě vyšší u kreativců, kteří často tráví hodiny prací u obrazovky. V krajních případech dospívá až k syndromu RSI – poškození z opakovaného namáhání – jež se může rozvinout v chronické potíže. Myš Lift by měla být cenově dostupným a účinným způsobem, jak omezit zdravotní rizika práce s počítačem.

Udržitelný design myši Lift minimalizuje její dopad na životní prostředí. Plastové části grafitové verze jsou vyrobeny ze 70 % z recyklovaného plastu, zatímco růžová a smetanová varianta využívá 54 % recyklovaného plastu a výrobce dále pracuje na zvýšení tohoto čísla. Výrobek je certifikován jako uhlíkově neutrální a veškeré obaly jsou vyrobeny z recyklovaných papírových produktů.