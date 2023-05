Logitech vylepšil kultovní klávesnici MX Keys, konečně natiskl českou diakritiku a přidal krásnou myš

Logitech právě představil nejnovější přírůstky prémiové řady Master, která se za poslední roky stala etalonem kvalitní kancelářské výbavy:

klávesnici Logitech MX Keys S myš Logitech MX Anywhere 3S a poprvé také sadu MX Keys S Combo, která obsahuje novou klávesnici MX Keys S a starší oblíbenou myš MX Master 3S (je větší a podle mého názoru má lepší ergonomii). Přitom je set levnější, než kdybyste oba produkty kupovali samostatně a navíc dostanete opěrku dlaně MX Palm Rest. Z českého pohledu však pozor na chyták, klávesnice v této sadě nemá české popisky.

Novinky jsme rovnou vyzkoušeli a dojmy jsou skvělé. Logitech je v nevýhodné situaci, protože klávesnice i myš jsou „hotové produkty“ a něco zásadně nového se na nich každý rok vymýšlí jen těžko. Ale marketing a PR si zásadní novinky žádají, a tak hádám, že reklamy budou plné sloganů o tom, jak skvěle vás nové modely udrží v pracovním flow (při prezentaci jsme o tom dostali 20minutovou přednášku).

Hodně péče firma věnuje také udržitelnosti – plastové díly novinek obsahují certifikovaný recyklovaný plast ze staré spotřební elektroniky (klávesnice 11 %, myš dokonce 61 %). Hliníková deska uvnitř klávesnice je vyrobena s použitím obnovitelných zdrojů energie namísto fosilních paliv. Všechny produkty Logitech jsou uhlíkově neutrální.

Pokud však odhlédnu od prezentovaného pozlátka k samotným produktům, přece jen vidím pár pěkných novinek, smysluplnou evoluci, ladění už tak skvělé minulé řady. A jestli vás tenhle mezigenerační posun neosloví, bude se vám líbit aspoň to, že starší produkty zlevní…

Klávesnice

Předchozí klávesnice řady MX dostala mechanické spínače, s dnešní novinkou se vracíme k nízkoprofilovým klávesám Perfect Stroke „notebookového“ střihu.



Čeština! Malý krůček pro Logitech, velký skok pro českého uživatele.

MX Keys S je bezdrátová, přesto má podsvícení – a Logitech si s ním pořádně pohrál. Jas můžete regulovat sami funkčním tlačítkem v řadě vedle escapu, nebo vše nechat na automatice, která sleduje intenzitu okolního osvětlení. Skvělá je také automatika, která aktivuje podsvícení, jakmile přiblížíte prsty. Chování se dá nastavit v obslužné aplikaci Logi Options+.



Prosvícený není jen mezerník, ale ten by měl každý trefit i poslepu. U caps locku se k podsvícení přidá ještě puntík v rohu.

Na spodní straně klávesnice je masivní baterie, která i s podsvícením slibuje výdrž kolem 10 dní (bez podsvícení až půl roku). Pak stačí připojit dnes už všudypřítomný kabel s konektorem USB-C. Modul baterie naklání klávesnici směrem k uživateli. Na spodku je také šest gumových nožiček, které spolu se značnou váhou přispívají k tomu, že při běžném psaní klávesnici jen tak neposunete. Uvnitř klávesnice je hliníková deska, která kromě hmotnosti přispívá k ukázkové pevnosti.



Klávesy mají prohlubeň, která při psaní hezky vede prsty. Naopak funkční klávesy v horní a spodní řadě jsou ploché, což zlepšuje hmatovou orientaci. Minulé generaci jsme vytýkali, že jsou funkční klávesy bez výraznější mezery nalepené hned nad řádkem s čísly/diakritikou, ale v tomto směru ke změně nedošlo.

Z pohledu tuzemského zákazníka je klíčovou novinkou, že přímo Logitech vyrábí verzi s českými popisky – dosud jste si museli vystačit s verzí US International, případně Alza, CZC a HP Tronic klávesnice upravovali svépomocí a prodávali s doplněnými českými znaky.

Logitech se snaží reflektovat vývoj operačních systémů, digitálních služeb a přístupu k soukromí, a tak přidává tři nové klávesy: převod řeči na text, psaní emoji a vypnutí/zapnutí mikrofonu. Jedním dechem však musím dodat, že první dvě funkce obstará Windows jednoduchou klávesovou zkratkou, tedy jediný bonus je, že máte piktogram přímo na očích a nemusíte si pamatovat zkratku. Klávesnice zvládne prakticky libovolný mobilní či desktopový operační systém, ale popisky cílí na Windows a MacOS – na funkčních klávesách kolem mezerníku to však působí popiskový smog.



Zůstává i možnost připojit až tři Bluetooth zařízení a plynule mezi nimi přepínat.

Myš

Myši Logitech umí a nová MX Anywhere 3S je toho dalším důkazem. I když tentokrát je mezigenerační posun ještě menší (však také nahrazuje starší model s téměř stejným jménem MX Anywhere 3). Kompaktní rozměry ji předurčují jako ideální příslušenství k notebooku a pro časté přenášení (škoda, že ještě výrobce nenapadlo přibalit pouzdro/váček). Tělo je symetrické, takže padne do ruky pravákům i levákům, ale dvojice programovatelných tlačítek vychází pod palec pouze pravákům.



MX Anywhere 3S. Elegance sama. A zvláště v téhle krémově bílé verzi.

Tlačítka Quiet Click jsou tichá, takže nebudete rušit kolegy ve stejné kanceláři. Kolečko je chlouba Logitechu, elektromagnetická technologie MagSpeed je rychlá, přesná a tichá. Přilehlým tlačítkem lze přepínat mezi dvěma režimy – buď zcela hladký posuv, nebo v nízkých rychlostech cítíte zřetelné kroky, ale stačí do kolečka cvrnknout a roztočí se takovou rychlostí, že během tří sekund přeletíte i 60stránkový dokument ve Wordu. Kdo jednou zkusil, už nechce jinak.



Nepříliš populární novinkou je absence USB modulu Logi Bolt, v balení po něm zůstal jen prázdný prolis (obrázek vlevo). Firma argumentuje tím, že Bluetooth už je téměř všude, ale přesto se může najít uživatel, kterému bude chybět. Napravo je boxík z balení klávesnice, ta Bolt stále má a připojíte přes něj obě zařízení zároveň.

Bez výhrad je i snímač. Logitech mluví o rozlišení 8K DPI, z praktického hlediska je důležitější, že to funguje přesně na každém povrchu od huňatého prostěradla po sklo.

Software

Hardware funguje okamžitě po připojení, ale pokud chcete jít nad rámec standardního režimu, je tu aplikace Logi Options+ (Windows a Mac). A právě v ní vidí Logitech možnost posouvat se vpřed.

Tentokrát přichází s funkcí Smart Actions. Jsou to vlastně taková uživatelsky přívětivá s snadno nastavitelná makra, která automatizují často se opakující akce. V praxi tak provedete posloupnost několika úkonů jediným stisknutím tlačítka. K dispozici jsou předdefinované akce, které lze upravovat, nebo vytvářet vlastní.



Takhle nějak bude vypadat nastavení Smart Actions. Co konkrétně umí, vám však zatím neřeknu, pravděpodobně se v Logi Options+ objeví až s novou verzí po dnešní premiéře.

Jinak nabízí Logi Options+ hromadu nastavení. Každé tlačítko se může v různých aplikacích chovat jinak (jen se v tom pak neztratit) a nastavit si můžete různé kombinace (např. přední tlačítko pod palcem změní orientaci scrollování kolečkem na horizontální).



V přehledu zařízení vidíte, které je připojené a v jakém stavu je baterie. Pak už můžete měnit funkce tlačítek, u toho středového si dokonce můžete pohrát s chováním elektromagnetického kolečka při rollování. Jestliže neplánujete přepínat mezi hladkým a krokovým režimem, klidně buttonku přiřaďte jinou funkci, nebo s ním můžete po monitoru malovat gesta.



U klávesnice si můžete pohrát s funkcí horní řady kláves. Podsvětlené piktogramy jsou však dané, takže bude na vás, jestli si nové funkce zapamatujete.

Pokud znáte z webových prohlížečů myší gesta, zde je můžete nastavit pro celý systém. Když tomuto softwaru věnujete péči, můžete z myši Logitech udělat mnohem víc než jen prostředek pro posouvání kurzoru. A skvělé je, že to budete dělat jen jednou, protože veškeré nastavení se uloží do uživatelského profilu, takže jakmile se příště přihlásíte (klidně na jiném počítači a s jinou myší stejné značky), vše se bude chovat tak, jak jste zvyklí.

Ceny a dostupnost

Novinky budou od 31. května 2023 na logitech.com, Alza.cz, CZC.cz a v Datartu. Doporučené maloobchodní ceny následují:

klávesnice MX Keys S : 2 999 Kč (grafitová a světle šedá barva)

: 2 999 Kč (grafitová a světle šedá barva) malý set MX Keys S Plus , tj balení s podložkou pod zápěstí Palm Rest: 3 199 Kč. Ale pozor, tady začínají v úvodu slíbené komplikace – klávesnice v tomto setu nemá české popisky.

, tj balení s podložkou pod zápěstí Palm Rest: 3 199 Kč. Ale pozor, tady začínají v úvodu slíbené komplikace – klávesnice v tomto setu nemá české popisky. myš MX Anywhere 3S : 2 399 Kč

: 2 399 Kč velký set MX Keys S Combo: 5 199 Kč. Set obsahuje novou klávesnici MX Keys S (také pouze s popisky US International), myš MX Master 3S (větší a ergonomičtější model než dnes představená MX Anywhere 3S) a podložku Palm Rest.



Barevné varianty myši MX Anywhere 3S.



Klávesnici můžete mít ve dvou odstínech šedé. Na prvním obrázku si všimněte podložky MX Palm Rest.