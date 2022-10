Logitech myslí na jablka, nové klávesnice a myši jsou připravené pro Mac

Logitech představil nové periferie pro Mac. Jmenovitě se jedná o klávesnice MX Mechanical Mini for Mac a K380 Bluetooth Keyboard for Mac a myši MX Master 3S for Mac a Lift for Mac. Novinky mají přinést bezproblémovou kompatibilitu, dokonalou funkčnost, výkon, pohodlí a styl.

„Víme, že uživatelé Apple oceňují jednotný estetický design celého svého zařízení – ať už v práci nebo doma – a že potřebují myši a klávesnice, které fungují napříč celým ekosystémem,“ řekla k novinkám viceprezidentka a generální ředitelka divize Creativity and Productivity Delphine Donné.

Dvě klávesnice pro Mac

Patrně nejzajímavější je vůbec první mechanická klávesnice Logitech navržená speciálně pro Mac – MX Mechanical Mini for Mac. Jak naznačuje její název, vychází z úspěšné klávesnice MX Mechanical Mini s tím, že poskytuje klávesy používané v operačním systému macOS.

Klávesnice bude dostupná ve dvou odstínech šedé (Space Gray a Pale Gray), je vybavena nízkoprofilovými spínači Tactile Quiet a inteligentním podsvícením Smart Backlighting. Lze k ní připojit až tři různá zařízení Apple s operačními systémy macOS, iPadOS a iOS, mezi kterými lze přepínat pomocí funkce Easy-Switch. Na oficiálním webu lze tuto klávesnici pořídit za cenu 3 999 Kč.

Druhá klávesnice K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard for Mac je kompaktní a bude dostupná ve třech barvách: borůvkové, světle šedé, nebo růžové. I v tomto případě ji lze připojit k více zařízením, mezi kterými je možné snadno přepínat. Kromě minimalistického stylu se vyznačuje mimořádně tichým psaním. Na stránkách Logitechu je nabízena za cenu od 1 389 do 1 399 Kč.

Dvě myši pro Mac

Další novinkou je myš Logitech MX Master 3S for Mac, která vychází z takřka ikonického modelu MX Master 3S. Zákazníci mají v tomto případě na výběr ze dvou šedých variant – tmavší „vesmírně šedé“ a světle šedé. Dle výrobce má přinést nové funkce pro maximální pohodlí, výkon a plynulost práce.

S elektromagnetickým kolečkem MagSpeed lze procházet texty a tabulky rychlostí až tisíc řádků za sekundu, rozlišení snímače je možné nastavit v rozmezí od 1000 do 8000 DPI. K nabíjení slouží konektor USB-C, a i tuto periferii lze připojit až ke třem zařízením. Na oficiálních stránkách ji pořídíte za 3 199 Kč.

Poslední novinkou je ergonomická vertikální myš Lift for Mac, jež je ideální pro lidi s malou až středně velkou rukou. Díky úhlu 57° je dlaň uživatele v přirozené poloze a zápěstí je tak méně namáháno, neboť ruka i horní část těla jsou v přirozenější pozici. Logitech ji na svém webu prodává za 2 199 Kč.