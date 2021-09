Logitech má nový USB dongle Logi Bolt. Je rychlejší a lépe šifruje komunikaci s periferiemi

Logitech oznámil nové příslušenství zaměřené na podniky a firmy, kde je jedním z klíčových požadavků bezpečnost. Jednou z novinek je USB dongle označený jako Logi Bolt, který má nabídnout nižší latenci a výrazně vyšší úroveň zabezpečení komunikace s připojenými periferiemi.

Na první pohled se nový kolíček nijak neliší od předchozí generace. Je určen pro zapojení do portu USB-A a trochu překvapivě neexistuje ve verzi pro USB-C. Maličké zařízení má rozměry 18,4 × 14,4 × 6,6 milimetrů a váží jen 2 gramy.

USB dongle Logi Bolt

Novinka reaguje na potřeby firemních zákazníků. Pokud uživatelé pracují v kancelářských prostorách, kde většina spolupracovníků používá bezdrátové myši a klávesnice, může docházet ke vzájemnému rušení. Novinka má tento negativní vliv eliminovat, a i v zarušených kancelářích nabídne dosah až 10 metrů.

Přes jeden dongle lze k počítači připojit až šest zařízení. Je kompatibilní s řadou operačních systémů, včetně Windows, macOS, iOS, iPadOS, Linux, Chrome OS a Android. Podstatným faktem je, že stávající periferie neumí s tímto kolíčkem spolupracovat – kompatibilní zařízení poznáte podle loga Bolt na spodní straně.

Logi Bolt komunikuje s připojenými zařízeními přes Bluetooth Low Energy, takže potřebuje ke svému provozu jen minimum energie. Ve srovnání s podobnými produkty je také výrazně bezpečnější. Dle slov výrobce by měl být mnohem méně náchylný k hackerským útokům než tradiční 2,4GHz přijímače, jež jsou součástí většiny bezdrátových produktů.

Ačkoli je USB dongle Bolt založen na technologii Bluetooth, umožní bezpečnější připojení (konkrétně režim zabezpečení 1, úroveň 4). Díky tomu by měl být citelně méně náchylný k hackerským útokům než 2,4GHz přijímač Logitech Unifying, který byl zranitelný skrz bezpečnostní nedostatek „MouseJack“.

Vyšší bezpečnost za 359 korun

Logitech zatím neoznámil, od kdy konkrétně bude Logi Bolt k dispozici. Na oficiálním webu uvádí, že se objeví „již brzy“ a bude stát 359 korun. K dispozici bude příslušenství, které bude s Logi Bolt spolupracovat – například sada Logitech MX Master Series for Business, která zahrnuje myš MX Master 3 a klávesnici MX Keys.

Výrobce jde dokonce tak daleko, že zajistil, aby bezdrátová připojení Bolt byla v souladu s federálními standardy pro zpracování informací (FIPS). Jedná se o standardy vytvořené Národním institutem pro standardy a technologie (NIST) pro použití v amerických federálních informačních systémech.

Nabídka bezpečnějšího USB donglu je s ohledem na kybernetickou bezpečnost rozhodně dobrý nápad. I když většina uživatelů pravděpodobně nepřemýšlí o tom, že by se do jejich myši nebo klávesnice mohl někdo nabourat, může se to stát a může to mít velmi nepříjemné následky.