Logitech G Pro X Superlight: nová ultralehká herní myš váží pouhých 63 gramů

Doby, kdy herní myš musela mít svou váhu a mnozí výrobci proto přidávali do balení závažíčka, jsou patrně nenávratně pryč. Současné trendy velí, že „méně je někdy více“, takže v tomto segmentu stále častěji narážíme na myši vyznačující se co možná nejmenší hmotností. Platí to i pro čerstvou novinku G Pro X Superlight od Logitechu.

Ve své podstatě se jedná o zeštíhlenou verzi myši Logitech G Pro Wireless, která v původní variantě váží 80 gramů. Novinka shodila relativně zanedbatelných 17 gramů (cca 21 %), což se nezdá jako zásadní rozdíl, ale pro cílovou skupinu to může být rozhodující argument.

Logitech G Pro X Superlight

G Pro X Superlight převzala od své těžší sestřičky rychlý snímač Hero 25K, vyznačující se rozlišením 25 600 DPI (bodů na palec). Uvedená hodnota by měla být zárukou plynulé, a především velmi přesné reakce na pohyb myši po podložce.

Jedná se o bezdrátový model, který komunikuje s počítačem na frekvenci 2,4 GHz přes USB kolíček, jež lze v případě potřeby schovat do těla myši. Výrobce tvrdí, že díky proprietární technologii LightSpeed nabídne G Pro X Superlight latenci srovnatelnou s myší připojenou kabelem, ovšem bez nepořádku na stole.

Firma nijak nevysvětluje, jak dosáhla odlehčení myši až na tuto úroveň. V oficiální tiskové zprávě pouze konstatuje: „Nevrtáme díry, ale maximalizujeme výkon.“ Novinka má být vrcholem minimalismu a výkonu a ztělesňuje „filozofii nulové opozice.“

Vydrží déle, levná ale není

Důležitým parametrem bezdrátových myší je celkem pochopitelně jejich výdrž na jedno nabití. Novinka zvládne fungovat (bez rozsvíceného podsvětlení) až sedmdesát hodin. To je ve srovnání s předchozím modelem o solidních deset hodin déle.

Myš s rozměry 125 × 63,5 × 40 milimetrů nabídne na svém těle pět tlačítek a jedno kolečko. Je dostupná ve dvou variantách: černé, nebo bílé, přičemž je kompatibilní s operačními systémy Windows 8 nebo novějším, respektive macOS 10.11 a vyšším.

Podobně, jako většina bezdrátových periferií Logitechu, není ani Pro X Superlight levná. Při nákupu přes oficiální stránky výrobce počítejte s částkou 4129 korun, příznivou zprávou je v tomto případě alespoň nulové poštovné. Aktuálně je k dispozici k předobjednání, zahájení prodejů je plánováno na čtvrtek 3. prosince.