Logitech chce zlepšit skupinové videohovory. O chytré snímání se postará nová stolní kamera Sight AI

Pracovní mítinky už se kvůli pandemii mnohem více proměnily do oblasti videopřenosů a to i za účasti velkého počtu osob. Logitech má pro nový styl práce, kdy se využívá kombinace komunikace více lidí jak na místě v jedné konferenční místnosti, tak i vzdáleně. Chytrý kamerový systém Logitech Sight AI totiž pomocí technologií řeší vše tak, aby obraz i zvuk byl pro všechny účastněné co nejlepší a intuitivní.

Stolní kamera Logitech Sight AI je vybavena kamerou s vysokým rozlišením 4K, 60 snímky za sekundu, dvěma objektivy a velkým pozorovacím úhlem 180°, což ve spojení s detekcí toho, odkud sedmero mikrofonů s formování paprsku detekuje zvuk znamená, že volající na druhé straně má čistý zvuk a obraz lidí, kteří zrovna mluví u stolu.

Použité technologie hovoří za vše – například u mikrofonů se jedná o digitální MEMS s poloměrem snímání 2,3 metru s 72 dB (SNR) a 130 dB (AOP) a frekvenční odezvou 90 Hz až 16 kHz. Nechybí schopnost potlačování akustické ozvěny, detekce hlasové aktivity nebo potlačení šumu pomocí umělé inteligence a strojového učení. Systém lze dodatečně rozšířit o další samostatné kamery a mikrofony pomocí Rally Bar, Rally Bar Mini nebo Plus pro ještě pokročilejší systém přenosu.

Logitech Sight AI lze připojit přes ethernet (PoE s napájením) nebo přímo k počítači přes USB. Kompatibilita je zaručena s populárními platformami pro videohovory jako Google Meet, Zoom Rooms nebo Microsoft Teams Rooms.

Vzhledem k zaměření na profesionální použití se nelze divit i poměrně vysoké doporučené ceně, která je u nás stanovena na přibližně 55 500 korun.