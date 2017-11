Logitech Bridge umožní používat klávesnici ve virtuální realitě. Úplně poslepu

Myš, gamepad, volant nebo dodávané bezdrátové ovladače jsou ve VR jednoduše použitelné. Mají malý počet tlačítek, která jsou dobře rozlišitelná i hmatem a ve virtuální realitě je tak ani není potřeba vidět. To ale neplatí o klávesnici, se kterou to úplně poslepu nejde. Změnit to chce Logitech s projektem Bridge, který vydal v podobě snímače pro klávesnici a vývojářského SDK.

Logitech úzce spolupracoval s HTC a první verze, která je prozatím dostupná pouze vývojářům, směřuje právě k HTC Vive. Hlavním prvkem je speciální verze tzv. HTC Vive Trackeru, který ve své standardní podobě slouží pro umístění na jakýkoliv předmět, který chcete přenést do virtuální reality. Tahle upravená varianta toho zvládne ještě mnohem víc.

I s virtuálními prsty

Snímač je třeba připnout do rohu klávesnice a ta musí být v rámci platformy podporována. Ve virtuální prostředí se potom zobrazí její přesný model. Prozatím je testování postaveno na herních modelech řady G od Logitechu, výrobci ale budou moci přidat i svoje klávesnice. Klávesnice je plně animována, takže je zobrazeno stisknutí klávesy nebo interakce s dalšími ovládacími prvky, jako je kolečko hlasitosti.

Největším benefitem (a také nutností) je přesné snímání prstů a jejich zobrazení ve virtuální realitě. Díky tomu bude možné i s brýlemi na hlavě jednoduše psát ať už v rámci herního chatu nebo specializovaných aplikací. Těch je ostatně do VR převáděno velké množství, absence klávesnice však jejich používání znesnadňovala.

Zároveň bude mnohem jednodušší používat virtuální plochy, kdy je ve VR simulováno několik libovolně velkých monitorů vedle sebe. Tady sice stále narážíme na problém nízkého rozlišení samotných brýlí, nicméně další generace VR budou dobře použitelné i v tomto případě.

Virtuální klávesnice v rámci Logitech Bridge bude plně kompatibilní se všemi aplikacemi pro SteamVR. Vývojáři nebudou muset svoje výtvory nijak zvlášť upravovat, vše bude probíhat v rámci další vrstvy zobrazené nad hrou.