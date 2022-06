Logický krok až po dlouhých letech. Microsoft Store při aktualizaci neshodí spuštěné aplikace

Do kanálu Dev Redmondští už zase pouští raná vývojová sestavení Windows. To víte. Pokud ovšem tato sestavení nezkoušíte, veskrze o nic nepřicházíte, zatím se v nich neobjevilo skoro nic nového nebo zajímavého. Vývojový tým je teď vyčerpaný z dokončování Windows 11 verze 22H2.

Se sestavením 25131 však kromě hromady oprav byly představeny nikterak revoluční, zato potřebné a příjemné novinky týkající se fungování Microsoft Storu. Vývojový tým vyprodukoval nativní variantu pro procesory ARM. Pokud tedy takový počítač máte, měli byste pocítit znatelně svižnější chod Storu.

Navigace katalogem by obecně měla být svižnější. Někoho v Microsoftu napadlo, že by Store při aktualizaci nemusel likvidovat spuštěné programy. To pochopitelně mohlo vést ke ztrátě neuložené práce. Pokud tak vyvoláte aktualizaci aplikací, katalog přeskočí ty, které jsou zrovna spuštěné, místo aby je násilně ukončil.

Při brouzdání na webu se ukáže malé okno pro instalaci aplikace pro Android podobně, jako to funguje v případě běžných aplikací pro Windows 11. Prozatím se chování vztahuje jen k bezplatným aplikacím. Podotýkám, že se ale testování androidího ekosystému Česka prozatím netýká a v dohledné době se to nezmění.

Uvedené novinky jsou nejdříve distribuovány v rámci programu Windows Insider v kanále Dev. Nabízí je Store 22205.1401.3.0, případně vyšší verze.

Zdroje: Windows Insider Blog