Loď, která blokovala Suez je i v Microsoft Flight Simulatoru a je to realistická podívaná

Kromě oficiálních balíčků „World Update“, lze Microsoft Flight Simulator rozšířit také pomocí „modů“. Jeden z nadšenců do hry přidal kontejnerovou loď Ever Given, která téměř týden blokovala Suezský průplav.

Uživatel, vystupující pod přezdívkou donut_enforcement, vystavil na sociální síti TikTok video z MS Flight Simulatoru, ve kterém malé osobní letadlo letí nad inkriminovanou oblastí. Komentář imituje pilota, který upozorňuje cestující na Suezský průplav po levé straně a zaseknutou loď: „Vypadá to, že mají velký problém!“ Následuje průlet kolem velmi realistického modelu.

Video sdílel i Mat Velloso – technický poradce generálního ředitele Microsoftu Satyay Nadelly:

Cargo ship stuck in Microsoft Flight Simulator pic.twitter.com/SczumWI5mD — Mat Velloso (@matvelloso) March 28, 2021

Scéna vypadá překvapivě realisticky, což je jak dokladem kvality modelu, tak i vizuálních schopností a možností přizpůsobení nejnovějšího Microsoft Flight Simulatoru. Mod bohužel není veřejně dostupný, takže neexistuje způsob, jak ho vyzkoušet na vlastní oči (podle mě známých informací, pokud se pletu, rád se nechám opravit v diskuzi).