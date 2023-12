Lithium, kobalt, mangan a nikl, drahé kovy v elektromobilech. Kolik jich máme a kdy se jich zbavíme

Lithium, kobalt, nikl nebo mangan: to jsou jedny z nejdůležitějších surovin při výrobě akumulátorů do elektromobilů. Problémem je však jak těžba v nebezpečných podmínkách, tak absolutní čínská nadvláda.

Za prvních devět měsíců roku 2023 se prodalo na evropském trhu stejné množství bateriových vozidel jako za celý předchozí rok. Podíl elektromobilů, stejně jako hybridů roste a tempo se s poklesem cen a rozšiřující nabídkou bude zvyšovat. A ačkoli patří přechod k této čistší mobilitě ke klíčovým závazkům globálních environmentálních cílů, vyvstávají nové potíže s neobnovitelnými zdroji potřebných surovin.

Zatímco energii pro samotný pohon budeme umět v blízké budoucnosti vyrobit primárně z obnovitelných zdrojů, zásoby vzácných kovů nejsou nekonečné. Pokud se navíc budou chtít výrobci popasovat s etickými problémy těžby v rozvojových zemích, budou muset přijít s novými technologiemi, které potřebu těchto surovin eliminují.

Lithia máme dost

První surovinou, která každého napadne v souvislosti s elektromobily, je logicky lithium. Bez něj se stále neobejdeme při výrobě akumulátorů a vše prozatím ukazuje na to, že ještě dlouhé roky baterie bez tohoto prvku ve vozech používat nebudeme. Všechny moderní typy sériově vyráběných akumulátorů do elektromobilů jsou postavené na lithiu, a ať už jej kombinují s železem, či v budoucnu třeba se sírou, bez lithia to nepůjde.



Cena lithia měla podle většiny predikcí strmě růst, jenže v současné době se děje pravý opak. Od konce roku 2022 spadla téměř na pětinu

Dobrou zprávou však je, že lithia je na Zemi opravdu obří množství, a i kdyby se automobily s lithiovými bateriemi vyráběly celé 21. století, zásoby nám nedojdou. Ať už jde totiž o získávání uhličitanu lithného ze solanek, nebo z horniny, jde o technologicky dobře zvládnutý a nijak složitý proces. Prozatím je sice náročný energeticky i množstvím spotřebované vody, dá se ale předpokládat postupné zefektivňování, které povede (kromě menších dopadů na životní prostředí) i ke zlevnění komodity.