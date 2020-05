Listujeme novým Computerem: výrobci lžou, třetina PC zdrojů nezvládla slibovanou zátěž

Vychází nový Computer, tentokrát plný doslova horkého čtení. Tonda si do testovacího centra pozval rovnou 24 PC zdrojů, tentokrát z té nejnižší výkonnostní, a tedy i cenové relace. Jak zjistil, hned 9 z 24 zdrojů nezvládá to, co slibuje v technické specifikaci a tři zdroje jednoduše shořely. Naštěstí bez újmy na zdraví redaktora a majetku redakce. Test je však vysoko zdviženým prstem: na zdroji nešetřete, za pár stokorun navíc můžete mít excelentní kus, který bude tichý a náklady na pořízení vám vrátí díky lepší efektivitě v účtu za elektřinu.

V druhém testu si Kuba pozval sluchátkovou elitu: tak značíme ta nejlepší běžně dostupná sluchátka: jsou velká, pohodlná, vydrží hrát desítky hodin a na cestách či v rušné kanceláři vás dokonale odstřihnou od okolí díky aktivnímu potlačení hluku.

Předplaťte si Computer a získejte rovnou dvě vydání zdarma a doručení až do vaší schránky. Zajímá vás konkrétní téma či test? Na iKiosku si můžete objednat a zaplatit kartou jen vybrané číslo, do dvou dnů jej máte doma, případně zvolit elektronickou verzi.

O čem dále píšeme?

Technologie: Mobilní procesory AMD Ryzen Mobile 4000 „Renoir“

Téma: Využití umělé inteligence a strojového učení v praxi

Test softwaru: Užitečná rozšíření systémové schránky

Cenový přehled: Nejlepší reproduktory k PC

Fotoškola: Jak zachytit autentické snímky z života na ulici

Mobilní téma: Jak natáčet stop motion video na mobilu

Návody: Jak využít NAS na maximum: nejlepší rozšiřující balíčky

Tipy a triky: Jak pozorovat hvězdnou oblohu

Herní doupě: Revoluční konzole PlayStation 5 a Xbox Series X

Současně s Computerem vychází i náš speciál Programování pro děti. I ten si můžete pohodlně objednat na iKiosek.cz