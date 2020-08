Listujeme novým Computerem: notebooky pro studenty a boj s fake news na sociálních sítích

V zářijovém Computeru již tradičně nesmí chybět velký test notebooků vhodných do školních lavic. Každý student má samozřejmě jiné potřeby, tentokrát jsme hledali nejlepší notebook do 20 000 Kč pro studenty zodpovědné. Ti chtějí lehký přenosný notebook s co nejdelší výdrží, neboť chodí zodpovědně na všechny přednášky a zároveň netráví čas hraním nových her.

Do druhého testu jsme pozvali rovnou 8 velmi levných domácích IP kamer. Přes nízkou cenu nás velmi příjemně překvapila kvalita obrazu (většina dnes nabízí Full HD rozlišení), a to včetně nočního režimu. Kamery se připojují přes Wi-Fi a nabízejí vlastní cloudovou službu, takže se k obrazu dostanete snadno a rychle odkudkoli na světě.

O čem dále píšeme?

Přechod Applu na čipy ARM

Jak sociální sítě ovlivňují náš život

Zonerama a sdílení fotografií

Jak nakupovat výhodně na webu

Jak využít NAS jako dohledové centrum

Jak nainstalovat Windows 10 na flashdisk

Připravované tituly pro next-gen konzole