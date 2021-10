Linux pro Windows 11 budeme instalovat přímo z Microsoft Storu

Microsoft nabízí už od Windows 10 jako volitelnou součást operačního systému také linuxové jádro zpřístupněné skrze virtualizační vrstvu Hyper-V. Po jeho aktivaci pak stačí doinstalovat uživatelskou část linuxového operačního systému a spouštět příkazovou řádku Ubuntu a dalších distribucí. V nejnovějších verzích WSL – tzv. WSLg.

Instalace WSL sice není nikterak složitá, přesto však doposud vyžadovala několik kroků, které mohly odradit naprosté začátečníky. Výhledově by to mělo být mnohem jednodušší, Windows Subsystem for Linux totiž stáhnete přímo z Microsoft Storu pro Windows 11.

Zkušební verze storové verze tam už skutečně je, podle inženýrského blogu nicméně i nadále vyžaduje několik potřebných prerekvizit v čele s aktivací virtualizační vrstvy Hyper-V.