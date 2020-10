Linux místo Windows: Co vybrat, jak nainstalovat a proč Linux používat

Proč si na svůj počítač nainstalovat systém Linux, co tím získáte, jakou linuxovou distribuci si vybrat, jak si systém vyzkoušet a jaké by měly být vaše první kroky po instalaci – to vše se dočtete na následujících řádcích. [Lukáš Jelínek]