Linux je v USA 30× používanější než Windows 7. Tady asi něco nehraje

Magazín ZDNet upozornil na to, že podíl Linuxu mezi operačními systémy dosáhl šesti procent. Vychází z analytických dat, které poskytují americké úřady. Statistiky tak zohledňují 1,5 miliard návštěv asi 5000 federálních webů v uplynulých 30 dnech.

Budeme-li jím věřit, tak 51,6 % návštěvníků používá počítače, 46,8 % mobily, 1,2 % připadlo na tablety a 0,3 % na chytré televizory. Chrome má 51,4% podíl, Safari 30,6%, Edge 9,3%, Firefox 2,3% a ostatní paběrkují okolo procenta a méně. Tomu by se ještě dalo věřit.

Ale statistika operačních systémů je opravdu zvláštní. Na všechny verze Windows připadá 33% zastoupení, iOS má 32,3% podíl, Android 16,3%, macOS 21,7%, Linux 6% a Chrome OS 0,8%. Úřady evidují i jednotlivé verze Windows a tam to do očí bije nejvíce. Že síly Desítek a Jedenáctek budou vyrovnané, nepřekvapí. Ale co tam dělají Windows 2000 s 1,8% podílem? Pravděpodobně je to chyba v detekci a půjde o Windows XP. I tak je to ale příliš vysoký podíl s přihlédnutím k tomu, že Windows 7 mají dle statistik jen 0,2 %.

Zjevné chyby jsou také v detekovaných rozlišeních. Vede klasika 1920 × 1080 px, protože takto vybavené monitory i displeje notebooků se prodávají nejvíce. Jenže na druhém místě je 800 × 600 px se 7,6% podílem!

I na dalších místech jsou malá rozlišení, jenže u nich jde o to, že se používají na mobilech jako virtuální cílové rozlišení pro vykreslení stránky. Například na třetím místě je 390 × 844, což odpovídá fyzickému rozlišení 1170 × 2532 px, které používají moderní iPhony s 6,1" displejem. V obou osách jde o násobek tří, takže jeden virtuální pixel je tvořen devíti fyzickými.

Ony statistiky zkrátka nemohou být přesné, protože obsahují podobné nesmysly. Podíl Linuxu je asi třikrát větší, než ukazují jiné zdroje. Ten by se ještě dal vysvětlit tím, že úřední weby navštěvuje armáda botů, kteří běží v linuxovém prostředí. Jenže ono předpotopní rozlišení (ani jeho násobky nejsou používané) nebo popletená čísla týkající se Windows už okecat nejde.