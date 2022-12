Linux Foundation chce tvořit otevřená mapová data. Bude to něco jiného než OpenStreetMap

Neziskové technologické konsorcium Linux Foundation oznámilo založení nadace Overture Maps Foundation, jejímž cílem bude vytváření interoperabilních otevřených mapových dat. Spolehlivá a snadno použitelná data mají vývojářům umožnit vytváření nových mapových služeb.

Na úvodní webové stránce projektu se dočtete, že cílem je „Podpora současných mapových produktů a produktů příští generace vytvářením spolehlivých, snadno použitelných a interoperabilních otevřených mapových dat“. Overture bude určena například vývojářům, kteří vytvářejí mapové služby nebo používají geoprostorová data.

Logicky na mysli vytane otázka: nedělá něco podobného projekt OpenStreetMap? Odpověď zní: ne! Overture je mapový projekt zaměřený na data, nikoli komunita editorů mapových podkladů. Proto je zamýšlen jako doplněk, který bude kombinovat data z OSM s dalšími zdroji a vytvářet nové otevřené soubory mapových dat. Data Overture budou k dispozici pro použití komunitou OpenStreetMap pod otevřenými licencemi.

Otevřené mapy

Získávání a shromažďování kvalitních, aktuálních a komplexních mapových dat z nejrůznějších podkladů je obtížné a nákladné. Cílem Overture je zahrnout mapová data z různých zdrojů, včetně zakládajících členů nadace, mezi které patří Microsoft, TomTom, Meta či Amazon, občanských organizací a dalších otevřených zdrojů.

Problémem současných mapových podkladů je, že řada datových souborů odkazuje na stejné entity reálného světa pomocí vlastních konvencí a slovníku, což ztěžuje jejich slučování a kombinování. Overture Maps mají zjednodušit interoperabilitu tím, že poskytnou systém, který propojí entity z různých datových sad s entitami reálného světa.

„Otevřená mapová data mohou postrádat strukturu potřebnou pro snadné vytváření mapových produktů. Overture bude definovat a podporovat přijetí společného, dobře strukturovaného a zdokumentovaného datového schématu, aby vytvořila snadno použitelný ekosystém mapových dat,“ deklarují autoři projektu.

Stop mapovým vandalům

Dalším problémem map spravovaných komunitou je skutečnost, že jsou náchylné k chybám a nekonzistencím. Své by o tom mohl vyprávět Google, kterému uživatelé v minulosti nakreslili do Map kde co, včetně Androida močícího na jablko. Data v mapách Overture mají procházet validačními kontrolami, které odhalí chyby i snahy o poškození a vandalismus.

Mapová data se budou v průběhu času vyvíjet. Zpočátku budou zveřejňovány jen základní vrstvy, obsahující informace o budovách a komunikacích. Postupně se má pokrytí zlepšovat, a to jak z hlediska rozlišení a přesnosti stávajících dat, tak zaváděním nových vrstev, jako jsou místa, trasy nebo 3D data o budovách.

Zveřejnění prvních datových sad je plánováno na první polovinu roku 2023. Data poskytovaná do datových sad s licencí ODbL budou poskytována pod licencí ODbL i CDLA permissive v2. Příspěvky do datových sad pod licencí CDLA permissive v2 budou poskytovány pod licencí CDLA permissive v2.