Linus Torvalds přešel na Apple. Na nejnovějším MacBooku Air mu ale běží Linux

Apple sice nyní vydal nové MacBooky s čipem M2, avšak už s první generací s čipem M1 zaznamenal velký úspěch, obzvláště u MacBooku Air s pasivním chlazením a nečekaně vysokým výkonem. Zakladatel a stále hlavní tvůrce linuxového jádra Linus Torvalds, je dalším, který po mnoha letech změnil vývojářskou platformu z procesorů s instrukční sadou x86 (dříve používal tichý počítač s procesory AMD) a přešel na hardware od Applu.

Nejnovější verze linuxového jádra 5.19 totiž byla vydána přímo na MacBooku s čipem M2. Linus Torvalds se o této skutečnosti pochlubil s mnoha detaily. Podle jeho slov čekal na použitelný stroj s instrukční sadou Arm64 opravdu dlouho a díky skvělé práci vývojářům Asahi Linux (speciální verze Linuxu, který běží na čipech Apple Silicon Subsystems), mohl konečně přejít i v rámci vývojového prostředí.

Pro Linuse je to potřetí v životě, kdy používá pro linuxový vývoj platformu od Applu. Kdysi dávno to bylo kvůli vývoji pro PowerPC (PPC 970) a před deseti lety to byl první tenký MacBook Air, který byl ideální na cesty.