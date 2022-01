LinkedIn umožní audio diskuze ve stylu Clubhouse, časem k nim přidá i video

Celosvětové pobláznění Clubhousem už pominulo, sociální sítě se ale ještě stále snaží svézt na popularitě audio obsahu. Svou formu místností, kde si lidé mohou výhradně zvukově povídat, už mají platformy Meta i Twitter a nově se k nim přidává profesní LinkedIn. Jeho uživatelé budou moci brzy zakládat hromadné diskuze, zatím v audio formě, časem se k nim přidá i video možnost.

Nová funkce by měla přijít ještě tento měsíc, LinkedIn na ní pracoval od loňského března. Právě tehdy byl audio obsah horkým tématem, ukrojit si ze slávy Clubhousu se rozhodla celá řada sociálních sítí. Například Twitteru s jeho Spaces se to povedlo natolik, že původní aplikace, která koncept proslavila, už skoro upadá do zapomnění.

LinkedInu to trvalo trochu déle, ale nakonec i on přichází se svým řešením. Má jít o celou novou eventovou platformu, ve které jsou audio diskuze jen začátek – organizátoři budou moci na síti pořádat celou řadu virtuálních kulatých stolů, ve kterých si účastníci budou společně povídat. Eventuálně i přes video. Vše technicky zajistí nástroje LinkedIn, které si síť sama vyvinula.

Firma počítá, že se do novinky zapojí zejména její autorská komunita, což je také relativně čerstvá funkce, v rámci které mohou lidé na dedikované stránce LinkedInu sdílet a rozebírat obsáhlejší příspěvky na různá témata z profesního života. Jen vedle psaní přibydou další možnosti hromadné komunikace. Eventuálně by se do nového konceptu mohly zapojit celé organizace, míní síť.

Zpoplatnění diskuzí se v tuto chvíli neplánuje, ale není vyloučeno, že k němu časem dojde. Video verze by měla přijít v průběhu jara. LinkedIn také bez větších detailů sdělil, že umožní určitou integraci s produkty Microsoftu, ostatně Microsoft LinkedIn vlastní, ovšem zatím bude hrát prim audio, které zvládne sama základní síť.

Zdroj: TechCrunch