LinkedIn chystá vlastní Příběhy. Těžko říct proč

Funkci Příběhů přinesl Snapchat, řádně ji ale zpropagoval až Instagram a Facebook. Nyní usoudili i v Microsoftu, že jejich sociální síť LinkedIn se bez této funkce neobejde. Aktuálně proti už Příběhy interně testují.

Příběhy (Stories) jsou většinou využívané pro rychlé sdílení zábavných momentů a dalších událostí z života. Jejich hlavní výhodou je přitom to, že pokud si je neuložíte do archivu, zmizí po 24 hodinách. Díky tomu tak jsou ideální pro sdílení méně důležitých okamžiků a spontánních nápadů aniž by vám zaplavily profil.



Ani na LinkedInu Příběhům neunikneme. Takto by to vypadalo, když by si je síť vypůjčila z Facebooku.

LinkedIn je ale síť zaměřující se na komunikaci mezi profesionály, firmami a lidmi hledající práci. Zaměření je tak jiné, než bývá na klasických sociálních sítích typu Facebook či Instagram. Přesto si ale služba myslí, že i zde mohou najít Příběhy nějaké využití. Jejich smysl vidí například ve sdílení momentů z různých konferencí, tipů a triků apod.

Novinku aktuálně testují mezi vybranými uživateli, hromadné spuštění by mělo nastat v řádu měsíců. Otázkou ale zůstává, zda uživatelé LinkedInu o podobnou funkci vůbec stojí.

Jak aktuálně vypadá LinkedIn? Podívejte se: