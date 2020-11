Lineární televize rozhodně není mrtvá. Netflix to s ní teď zkouší ve Francii

Netflix a jemu podobné služby mnozí považují za zabijáky klasické lineární televize s vlastní skladbou pořadů, které stanice vysílá jeden za druhým. Ve skutečnosti to tak jednoduché není.

Sledovanost klasické televize neklesá, a naopak moderní internetové VOD služby hledají způsob, jak nabídnout obsah i pro ty, kteří se chtějí v daný okamžik nechat vést. Nechtějí přemýšlet, co si mají spustit z obrovské databáze filmů a seriálů – chtějí přesně onen dramaturgický plán, který za ně vymyslí někdo jiný.

S alespoň částečně lineárním vysíláním to už proto zkoušeli mnozí včetně YouTube a výjimkou není ani Netflix. Podle Variety přesně tento formát nyní testuje ve Francii. Populární seriálová banka novince říká jednoduše Netflix Direct a diváci zde najdou francouzské, mezinárodní a americké pořady, které jsou jinak i v nabídce základního katalogu. Služba je zatím k dispozici jen ve webovém prohlížeči.

Francouzi mají lineární televizi rádi

Volba Francie nebyla náhodná, v zemi galského kohouta se totiž lineární televize těší ohromné popularitě a zatím nehrozí, že by ji snad měly služby jako Netflix a YouTube nadobro zničit. Není divu, poskytovatelé VOD totiž sice nabízejí stovky pořadů, které si můžete kdykoliv spustit, dochází tu ale k paradoxu, že si ze stejného důvodu leckdo nedokáže, nebo ani nechce vybrat.

Je to nakonec vlastně podobné jako návštěva dvou hypotetických restaurací, z nichž jedna nabízí obrovský jídelní lístek se stovkami pokrmů a ta druhá jen několik málo specialit kuchaře, který nabídku sám omezil na to, co je opravdu nejlepší.

Kde sledovat filmy legálně a online: