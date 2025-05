Lidé.cz se vrátí. Seznam brzy spustí novou sociální síť

V prosinci to bude pět let od ukončení webu Lidé.cz. Do té doby už ale dříve populární portál spojující české uživatele internetu opět poběží. Seznam jej totiž vzkřísí s nějakou novou myšlenkou.

Od dvou zdrojů máme potvrzené, že se Lidé.cz vrátí. A firma to veřejně ani nijak netají, začala totiž hledat moderátory diskuzí s nástupem od července 2025. Někdy v průběhu léta by tak sociální síť mohla znovu fungovat.



Seznam hledá moderátory

Dvě velké proměny za 23 lety existence

Jak bude vypadat, zatím nevíme. Původní stránky Lidé.cz běžely od roku 1997, dávno před Facebookem a jinými současnými sítěmi. Za 23 let existence se ale také několikrát proměnily. Původně to byl veřejný katalog lidí vyhledávající podle e-mailových adres. Od roku 2002 se začal měnit na běžnější sociální síť, jak si ji dnes představujeme. Přibývaly chat, diskuzní fóra, blogy, profily, fotogalerie atd.



Lidé.cz v době největší slávy

Od roku 2014 se pak po odlivu lidí na globální sítě web přeorientoval čistě na seznamku. A i tu pak 14. prosince 2020 Seznam ukončil, protože sílil Tinder, provoz byl drahý a firmě chyběli lidé, kteří by dokázali hlídat sexuální predátory.



Lidé.cz po přeměně na seznamku

Co můžou Lidé.cz nabídnout dnes?

Ač Seznam momentálně žádnou sociální síť neprovozuje, má uživatele. Domovskou stránku seznam.cz navštěvuje každý měsíc téměř 7 milionů reálných uživatelů. Stejný počet je také aktivních uživatelů jeho e-mailové služby. A má také určitou sociální vrstvu překrývající jeho zpravodajské weby i partnerské stránky. Ti tam stále živě diskutují a každý z nich má vlastní profil připomínající například síť X.

Nemusí tak uživatele hledat, už k němu dávno chodí. Má právně vyřešený sběr jejich dat a stejně jako Meta nebo X může nabídnout předplatné bez (cílení) reklam. Seznam také provozuje vlastní AI, která mu může pomáhat s detekcí závadného obsahu, aby nemuselo vše procházet přes lidské moderátory.

Otázkou je, co atraktivního Seznam uživatelům nabídne, aby mu neutekli zase někam na facebooky a instagramy…



Uživatelské profily diskutérů na Seznamu