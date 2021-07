Licence jako zboží. Rozhovor s Martinem Predným o levných druhotných licencích k softwaru

Koupili jste si nové auto a starého se potřebujete zbavit? Prostě ho s veškerou dokumentací prodáte dalšímu zájemci. A podobně jednoduše může vypadat i obchod s druhotnými licencemi.

Nákup druhotné licence se vyplatí, ale není bez rizika. Důležité je, od koho ji kupujete. „Pokud na trhu narazíte na podezřele levnou nabídku, vždy si ověřte, zda software pochází ze skutečně legálního zdroje,“ přibližuje Martin Predný ze společnosti Predny SLM zabývající se prodejem druhotných licencí.

Můžete přiblížit rozdíl mezi klasickou licencí koupenou přímo od výrobce softwaru a tou druhotnou, kterou přeprodáváte vy?

Nejprve je nutné si uvědomit, co vlastně licence je a co není. Licence je právo k užití softwaru. Není to produktový klíč, štítek CoA ani instalační DVD. Z hlediska funkčnosti a ani po právní stránce není mezi licencí novou a druhotnou rozdíl. Obě uživatele zmocňují k užití konkrétního počítačového programu. To, co vytváří rozdíl v pořízení licence, je cena. Licence z volného trhu mohou být až o 80 % levnější než stejné licence pořízené z tradičního distribučního kanálu výrobce softwaru.

Kdo je Martin Predný Martin Predný vystudoval právo na Masarykově univerzitě. Podílel se na vzniku jednoho z prvních projektů v oblasti obchodu s druhotným softwarem. V současnosti vede firmu Predny SLM, která se i díky spojení s PREO Software stala jedním z celoevropských leaderů na poli obchodu se softwarem z volného trhu.

Jaký je tedy princip obchodu s druhotnými licencemi?

Celý obchod s druhotnými licencemi je postaven na institutu tzv. vyčerpání práva. Specificky k počítačovým programům je tento princip upraven od roku 1991 evropskou směrnicí. V české úpravě se s tímto pojmem setkáváme v autorském zákoně z roku 2000. Vyčerpání v zásadě stanoví, že jakmile autor licenci poprvé prodá (nebo je prodána s jeho svolením), nemůže již žádným způsobem omezovat její další prodej. Vyčerpání se vztahuje na licence, které jsou časově neomezené a byly plně zaplaceny. Při převodu pak musí jejich dosavadní držitel zajistit, že u něj už licence není a nebude používána.