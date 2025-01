LibreOffice má již 400 milionů stažení a konečně porazil polomrtvý OpenOffice

The Document Foundation včera ohlásila, že překročila 400 milionů stažení kancelářského balíku LibreOffice. Jde o čísla sledovaná v oficiálních repozitářích, reálně bude počet stažení ještě vyšší díky různým neoficiálním webům. Stabilně už každý rok přibude 35 milionů stažení.

To je zajímavé hlavně v kontextu rivala Apache OpenOffice. Zájem o něj loni citelně ochladl a podle statistik má 380 milionů stažení. Dlouho přitom vedl, protože měl historicky silnější jméno. Zakladatelé The Document Foundation dokonce před čtyřmi lety napsali otevřený dopis, že by oba konkurenti měli znovu spojit síly. Protože za LibreOffice je silnější komunita a rychlejší vývoj, OpenOffice už zbylo jen jméno a špatně udržovaná aplikace.

Ze sjednocení ale nakonec nic nebylo. Apache OpenOffice tak už 13 měsíců nemá žádnou novou aktualizaci. A reálně je starý už skoro 11 let, protože se pouze udržuje OpenOffice 4.1. To LibreOffice vydává dvě velké verze ročně, stále přidává funkce, zlepšuje kompatibilitu s MS Office, upravuje grafiku a rozšiřuje se na další platformy.

Stručné historii projektu OpenOffice.org, co mu předcházelo a co jej zničilo, jsme se věnovali ve starším článku.