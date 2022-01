LibreOffice brzy zkontroluje pravopis dokumentů v klingonštině a mezislovanštině

Začátkem února tak jako každý rok vyjde další řada bezplatného kancelářského balíku s otevřeným zdrojovým kódem. Kromě funkčních novinek tentokrát dojde na jazykovou kuriozitu – LibreOffice 7.3 bude podporovat dva uměle vytvořené jazyky. Konkrétně klingonštinu a mezislovanštinu.

První jmenovaný jazyk byl vymyšlen pro potřeby seriálu Star Trek, v němž figuruje fiktivní klingonská rasa. Klingonština byla poprvé slyšet v eponymním filmu vesmírné ságy z roku 1979. K zápisu je používána buď latinka, nebo klingonské písmo. Lingvistka Arika Okrent v roce 2009 odhadla, že na celé světě mluví plynně klingonsky dvacet až třicet lidí. Přisuzuje to i náročné gramatice.

Pro potřeby porozumění slovanských národů vznikla mezislovanština, která by jim měla být univerzálně srozumitelná. Jedná se o mladý jazyk, který byl dokončen až v roce 2017 po spojení několika dílčích projektů. Navštěvujete-li biograf, možná jste už mezislovanštinu slyšeli. Byla totiž použita ve filmu Nabarvené ptáče. Zápis je možný v latince a cyrilici, jazyk používá okolo dvou tisíc lidí.

Podle seznamu změn budou do LibreOffice implementovány obě varianty, a to formou slovníků. Využijete je tedy při kontrole pravopisu, samotné uživatelské prostředí aplikací uvedenými jazyky komunikovat nebude. Vývoj stojí na komunitě, takže když se komunita nadchne pro tak okrajové téma, tak se mu věnuje, doplňuje The Document Foundation.

