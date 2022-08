LibreOffice 7.4 přidává funkce pro nejnáročnější a zase si lépe poradí s dokumenty z MS Office

Zdroj: The Document Foundation

Po půl roce vychází další desetinková aktualizace sedmičkové řady LibreOffice. Tu si můžete stáhnout ve verzích pro Windows, macOS i Linux. Změn a novinek jsou desítky (viz seznam), často jde ale o drobnosti, kterých si nevšimnete.

Obligátní novinkou je zlepšení kompatibility s MS Office, konkrétně textovým formátem DOCX a prezentačním PPTX. The Document Foundation zmiňuje, že vývojáři musí podporu stále upravovat, protože uživatelé si to žádají. A protože se Microsoft pořád drží zastaralého standardu z roku 2008, od kterého se navíc čím dál víc odchyluje, aniž by k tomu udržoval dokumentaci.

LibreOffice 7.4 nově umí pracovat s obrázky WebP a exotickým formátem EMZ/WMZ. Celkově se zlepšil výkon aplikací. Pokročilé uživatele potěší vyhledávač rozšíření a nápověda na tvorbu maker. Tvůrci také vylepšili tmavý režim ve Windows 10/11.

Čech Luboš Luňák se postaral o to, že tabulkový procesor Calc podporuje až 16 384 sloupců. Kromě toho přibyly vyhledávač listů a několik nových funkcí (COUNTA, PRODUCT, STDEV, STDEVP, VAR, VARP), které lze rychle použít rovnou z rozbalovacího widgetu v liště vzorců.

Do Writeru dorazilo typografické nastavení ovlivňující dělení slov na další řádky. Program také lépe zaznamenává úpravy v poznámkách pod čarou a číslovaných seznamech. Writer má i nové API, které dovnitř přinese kontrolu gramatiky od třetích stran. to by se hodilo pro nějakou příští verzi Opravidla.