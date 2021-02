LibreOffice 7.1 je venku. Kancelářský balík poprvé přichází v edici Community

Půl roku po vydání LibreOffice 7.0 přichází první desetinková aktualizace. Tvůrci zmiňují řadu oprav a asi dvacet drobných vylepšení či nových funkcí. Kompletní seznam změn najdete na oficiálním webu.

Opět se trochu zlepšila kompatibilita s formáty docx, xlsx a pptx z balíčku MS Office. LibreOffice pak disponuje novým úvodním dialogem pro výběr vzhledu aplikací. Obecně se zrychlila práce s vyhledáváním a nahrazování textu.

Writer získal nový průzkumník stylů pro kontrolu atributů nadpisů, paragrafů a ručního formátování. Impress a Draw umí k objektům vkládat rozostřené stíny a přibyla nová animace, fyzikálně věrná simulace pádu objektů. Obě aplikace pak dokážou do PDF vkládat viditelné podpisy.

Důležitou novinkou, byť pro většinu uživatelů naprosto minoritní, je zahrnutí knihoven ScriptForge. Uživatelé budou moci sami programovat makra v basicu a pythonu či jednoduše stahovat již vytvořené scripty od ostatních. Většího rozšíření podpory se ale dočkáme až v LibreOffice 7.2, kdy by měla být k dispozici plná dokumentace nástrojů.

První komunitní edice

Kancelářský balík je ke stažení pro Windows, Linux i macOS včetně nativní verze pro čipy M1. Poprvé vyšel pod názvem LibreOffice Community, čímž chce The Document Foundation jasně odlišit verzi s bezplatnou komunitní podporou a podnikovou variantu Enterprise s placenou podporou. Takové poskytují Red Hat, SUSE, Adfinis SyGroupe, CIB, Collabora a další.

Firmám také doporučuje, aby spíš používali Enterprise a nezneužívali ochotu dobrovolníků. Pomohlo by to celému ekosystému, protože firmy s placenou podporou se nejvíce podílejí na vývoji LibreOffice. Kupříkladu do aktuální verze přispěly 73 % kódu firmy z poradního sboru TDF a 27 % mají na svědomí jednotliví vývojáři.

Na vývoj LibreOffice ale může přispět každý pomocí darů. Devadesát procent příspěvků je od jednotlivců, 10 % jich posílají menší firmy. Podle odhadů nadace ale 5 % podnikových uživatelů či státní správy se na financování vývoje nijak nepodílí a produkty využívají bezplatně, což prý ohrožuje udržitelnost projektu do budoucna.