LibreOffice 7.0 zrychlil, dostal nové funkce a lépe si rozumí s dokumenty z MS Office

The Document Foundation včera vydala další velkou verzi kancelářského balíku. LibreOffice 7.0 je ke stažení pro Windows, macOS a Linux. Co je nového?

LibreOffice 7.0 podporuje novou verzi svobodného dokumentového formátu ODF 1.3 a navíc zlepšuje kompatibilitu s Open XML, který využívá Microsoft v balíku Office (Docx, Pptx, Xlsx).

Verze pro Windows má být citelně rychlejší díky nové grafické knihovně Skia a GPU akceleraci pomocí rozhraní Vulkan. Na macOS končí podpora verzí 10.10 a 10.11 a speciálně pro jablečný systém vznikla nová sada ikon Sukapura. Sada Colibre vytvořená hlavně pro Windows má zase aktualizované ikonky. Na Linuxu je v prostředí KDE/Qt5 dostupná podpora HiDPI monitorů.

LibreOffice dostal také novou galerii pro vkládání různých tvarů/objektů a jejich efektů a v aplikacích podporuje průhledný text. Writer bude v češtině a slovenštině u citací nahrazovat nevhodný apostrof (’, tvar 9) za typograficky správnou horní jednoduchou uvozovku (‘, tvar 6). Také umí přímo v textu zobrazovat, kde se nacházejí záložky. Calc zrychlí výpočty a podporuje nové funkce. Impress bude rychleji otevírat prezentace v PPT a umí generovat ještě větší PDF (500 cm na délku).

Kompletní seznam změn najdete na wiki.documentfoundation.org. The Document Foundation mimochodem prozatím vzdala plán na to, že LibreOffice rozdělí do dvou větví Personal a Enterprise.