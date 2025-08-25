LibreOffice 25.8 je ve všech ohledech rychlejší. Poznáte to hlavně na pomalejších počítačích

Je to ohraná písnička, ale čerstvě vydaný balík kancelářských nástrojů je zase rychlejší a více kompatibilní s formáty od Microsoftu. LibreOffice 25.8 nicméně v optimalizacích pokročil více než obvykle. Vývojový tým hlásí, že rychlejší je všechno – od spouštění po navigaci ve velkých dokumentech.
Writer a Calc otevírají soubory až o 30 % rychleji. Dobrá zpráva je to hlavně pro majitele a majitelky pomalejších kancelářských strojů. Na nich optimalizace pocítíte nejvíce.
LibreOffice opět přesněji vykreslí a pracuje se soubory DOCX, XLSX a PPTX z Microsoft Office. Vývojový tým provedl kompletní revizi dělení slov a mezer. Správa písem v Impressu je kompatibilní se soubory z PowerPointu. Calc zase přivítal funkce jako choosecols, chooserows a drop.
Exportovat teď můžete do formátu PDF 2.0. To si vyžádalo mj. implementaci šifrovacího algoritmu AES-256. Kromě toho programy podporují PDF/A-4. Což je standardizovaný formát (ISO 19005-4), který vychází z PDF 2.0.
Uvítací dialog vám umožní vybrat si typ uživatelského prostředí
Většina lidí už 32bitové operační systémy nepoužívá, a tak LibreOffice ukončuje podporu 32bitových Windows. Aktuální verze ani nepočítá s rodinou Windows 7 a 8. Tento krok výrobce oznámil před půl rokem při vydání verze 25.2. Tehdy naznačil své důvody. Tyto staré a Microsoftem nepodporované platformy opouští širší vývojářská komunita.
Oficiálně v nich nefungoval Python, na který spoléhají doplňky a některé funkce LibreOffice. Příští verze kancelářského balíku nepoběží v macOS 10.15. Z uživatelsky viditelných změn jmenujme nový uvítací dialog, který vám umožní, abyste si hned přizpůsobili uživatelské prostředí. Hypertextové odkazy vložíte skrze kontextovou nabídku a při vyhledávání určíte, zda se má dodržet diakritika zadaného slova.
LibreOffice 25.8 si stáhnete z www.libreoffice.org. Kompletní přehled změn najdete v The Document Foundation Wiki.
The Document Foundation představuje novinky v LibreOffice 25.8: