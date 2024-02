LibreOffice 24.2 zálohuje rozepsané dokumenty. Opět zlepšuje kompatibilitu s kanceláří od Microsoftu

Tak jako každého půl roku vydala The Document Foundation (TDF) novou verzi kancelářského balíku LibreOffice. Jen se nenechte zmást čísly. Není to poprvé, co organizace nedodržela nastavený systém systému číslování verzí. Z verze 3.6 přeskočila na 4.0, ze 4.4 na 5.0, z 5.4 na 6.0, ze 6.4 na 7.0 a nyní jdeme z verze 7.6 na verzi 24.2.

Tentokrát TDF rovnou mění způsob značení. Je intuitivní. Číslo verze se skládá z roku a měsíce vydání. To, že se výrobce s číslováním předbíhá, není v počítačovém světě nic nového a The Document Foundation se předběhla minimálně, když LibreOffice 24.2 vydala k poslednímu lednu. Reálně si většina lidí nové verze všimne opravdu nejdříve v únoru.

Ale dost už bylo nimrání se v něčem, co je uživatelského pohledu sotva marketingová změna. LibreOffice je pořád stejný kancelářský balík, jen zase o kousek lepší. Opět se pracovalo na lepší kompatibilitě s formáty OOXML od Microsoftu, což je tedy nekonečná práce:

Writer kvalitněji importuje záhlaví a zápatí prvních stránek v dokumentech.

Writer si lépe poradí s importem objektů v dokumentech. Importuje pozadí, neztrácí se barevné přechody, text v objektech se ohýbá podle tvaru objektu apod.

Nástroje importují obrázky ve formátu SVG místo toho, aby jej převedli na PNG.



LibreOffice z verze 7.6 přechází na verzi 24.2. Je to jen číslo

Vývojový tým poukazuje na to, že Microsoft stále spoléhá na původní verzi formátů z roku místo na novější revizi, která byla standardizována organizací ISO. Proto je pro výrobce kancelářských nástrojů obtížné dosáhnout perfektní kompatibility.

Soubory ve formátech ODF můžete šifrovat novým mechanismem. Je svižnější, přitom bezpečnější. Jenže starší verze LibreOffice takto zašifrované soubory pochopitelně nepřečtou, proto se ve výchozím stavu zatím bude používat původní typ šifrování.

Další novinky jsou menšího charakteru. Aby se snížilo riziko ztráty dat, zálohuje LibreOffice data potřebná k obnově automaticky. Už to tak není jen volitelná funkce, kterou si málokdo zapne. Péče byla věnována vlastní variaci na pás karet z LibreOffice, kterou mohou používat ti, kteří preferují nebo jsou prostě jen zvyklí na Office od Microsoftu.



Komentáře mají vlastní styl

Nadále však platí, že pás karet a všechny další variace na něj jsou volitelné. Výchozí styl uživatelského rozhraní se nemění. Writer přidává samostatný styl pro komentáře, takže od sebe snadno vizuálně odlišíte komentáře podle typu, když si uděláte více stylů, nebo prostě jen změníte jejich formátování najednou. Méně problémů by mělo vyvstávat při práci s několikastránkovými tabulkami v dokumentech.

V Calcu v postranním panelu můžete vyhledávat funkce psaním. Tabulkový kalkulátor i podporuje vědecký zápis čísel, který do ODF rovněž ukládá. Impress už zase chápe, co jsou kapitálky. Zlepšena byla podpora asistivních funkcí. Kompletní seznam změn najdete na The Document Foundation Wiki.

TDF prezentuje vybrané novinky na videu:

Zdroje: The Document Foundation Blog