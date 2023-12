LG vyrobil 4K OLED monitor s funkcí Dual-Hz. Potěší hlavně hráče

Je to týden, co boom nových OLED monitorů odstartoval Samsung. Teď se přidává i jeho jihokorejský rival LG. Představil hned šest monitorů, které začne prodávat někdy z kraje příštího roku.

Tím nejzajímavějším je model UltraGear 32GS95UE. Má 32", rozlišení 3840 × 2160 px a nevšední funkci Dual-Hz. Standardní obnovovací frekvence pro nativní rozlišení činí 240 Hz, monitor ale lze jedním tlačítkem přepnout do režimu Full HD, v němž se frekvence zdvojnásobí na 480 Hz.

Může to pomoci ultrarychlým střílečkám, kde nezáleží na rozlišení, ale co nejnižší latenci. LG ale u funkce neuvádí, jestli se při snížení rozlišení bude celočíselně škálovat v režimu „nejbližší soused“, kdy se z matice 2 × 2 pixelů stane jeden virtuální pixel, nebo se jako obvykle použije nějaké bilineární škálování. V prvním případě by obraz zůstal krásně ostrý, ve druhém by byl rozostřený a nepříjemný ke čtení. Ostatně, zkuste si na monitoru snížit rozlišení.

Tak či onak, monitor má i jiné taháky. Tím je například design, který má téměř neviditelné rámečky na všech čtyřech stranách. Do útlého těla se přesto vešly i reproduktory se subwooferem, které znějí skrz obrazovku. LG slibuje kvalitní barevné podání, pokrývá barevný prostor DCI-P3 na 98,5 %, nechybí HDR ani plně polohovatelný stojan. Cenu zatím neznáme.

Dalších pět monitorů nabídnou jiné úhlopříčky, rozlišení i poměr stran. Některé mají zahnutý displej, jinou konektorovou výbavu apod. Rozdíly shrnuje tabulka.