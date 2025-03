LG chystá lepší OLED monitory. Nabídnou vyšší jas i lepší barvy, použije technologii z letošních TV

Společnost LG Display letos přinese technologii „Primary RGB Tandem“ či jindy označovanou jako „4-stack OLED“ také do počítačových monitorů. Prvně se ukázala v lednu na nové generaci televizorů, teď poputuje do nižších úhlopříček. Nejprve do 27" panelů s rozlišením 2560 × 1440 px zaměřených primárně na hráče.

Zatímco stávající OLEDy od LG používají třívrstvé panely v podobně sendviče s jednou žlutou vrstvou mezi dvěma modrými, nové panely mají čtyři vrstvy. Modrou, zelenou, další modrou a červenou. Více emitujících vrstev pomůže navýšit špičkový jas o třetinu, zároveň by ale měla klesnout spotřeba o 20 %. Přínosem bude i širší barevný prostor. Nová generace má pokrýt až 99,5 % gamutu DCI-P3, ta předchozí zvládala 98,5 %.

V případně chystaných QHD monitorů bude trvale udržitelný jas na celé ploše až 335 nitů a ve špičkách HDR až 1500 nitů na 1,5% ploše. Stávající generace zvládala 275 nitů na celé ploše a maximálně 1000 nitů ve špičkách.

Kdy nové monitory přijdou na trh, zatím nevíme. Otázkou je také cena. Zvýší se výrobní náklady, na druhou stranu však konkurenční QD-OLED od Samsungu již vyšších jasů a lepší barev dosahuje, takže LG příliš uletět.