Levný základ pro chytrou domácnost. Lidl má spínatelnou zásuvku s Wi-Fi jen za 166 Kč

Největší maloobchodní řetězec má momentálně ve svém e-shopu zajímavé slevy na produkty značky Ledvance. Konkrétně LED svítidlo o velikosti 30 × 30 cm, které prodává za 599 Kč (místo 899 Kč). Nebo také zásuvkovou lištu se třemi zástrčkami a čtyřmi USB za 599 Kč (místo 1190 Kč). A nakonec trojici zásuvek za 499 Kč (místo 899 Kč), tedy 166 Kč za kus. Podobné obvykle stojí od 250 Kč.

Všechny zmíněné produkty obsahují Wi-Fi a dají se ovládat prostřednictvím mobilní aplikace Ledvance Smart+, kterou lze propojit s hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Assistant.

Zmíněné svítidlo s příkonem 20 W je stmívatelné s jasem až 1500 lumenů a regulací teploty světla od 3000 do 6500 K. Zásuvková lišta dosahuje maximálního spínacího výkonu až 3680 W a do USB (dva USB-C, dva USB-A) umí poslat až 15 W. Jednotlivé zásuvky už mají výkon omezený na 2300 W (10 A), takže už se nehodí pro vysokoodběrové spotřebiče.

Ledvance Jde o značku založenou německou společností Osram. Před šesti lety ji však koupilo čínské konsorcium MLS a od Osramu si brand pouze pronajímá.

Lišta ani zásuvky bohužel nedisponují funkcí wattmeteru, takže je na dálku můžete pouze zapnout a vypnout, jiné informace nebo povely nepodporují. Produkty Ledvance by měly být kompatibilní s platformou Tuya Smart, takže svítilna i zásuvky se mohou připojit do širšího ekosystému chytré domácnosti a automatizací. Neplatí to však stoprocentně pro všechny modely a u námi zmíněných to bohužel nemůžeme ověřit.