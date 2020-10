Levnější šestijádro AMD Ryzen 5600 nejspíše dorazí až začátkem příštího roku

AMD minulý týden představilo nové desktopové procesory Ryzen 5000 s architekturou Zen 3. Od 5. listopadu budou ale v prodeji pouze čtyři modely, přičemž nejnižší verzí bude šestijádro Ryzen 5 5600X. Objevily se však informace o levnější variantě tohoto modelu.

Dle zdrojů uživatele @harukaze5719 na twitteru, který už v minulosti přinesl zajímavé informace, chystá AMD levnější verzi šestijádra Ryzen 5 5600 (bez X) až na začátek roku 2021. Cena tohoto modelu by přitom měla být výrazně nižší než u Ryzen 5 5600X (299 dolarů) a to pouze 220 dolarů. Vypadá to, že se bude jednat o velmi populární levný model, podobně jako tomu bylo u Ryzen 5 3600, který rovněž nabízel skvělý poměr ceny a výkonu.

Procesory AMD Ryzen 5000 (Zen 3) Model procesoru Jádra Frekvence Turbo L3 cache TDP Cena Ryzen 9 5950X 16/32 3,4 GHz 4,9 GHz 64 MB 105 W 799 USD Ryzen 9 5900X 12/24 3,7 GHz 4,8 GHz 64 MB 105 W 549 USD Ryzen 7 5800X 8/16 3,8 GHz 4,7 GHz 32 MB 105 W 449 USD Ryzen 5 5600X 6/12 3,7 GHz 4,6 GHz 32 MB 65 W 299 USD Ryzen 5 5600 6/12 ? ? ? ? 220 USD?

Z pohledu výkonu má tento procesor konkurovat procesoru Intel Core i5-10600. Důvod odložení prodeje nejspíše souvisí i s plánovaným odložením podpory nových procesorů u základních desek se staršími čipsety řady AMD 400 (B450, X470). Právě ty dostanou aktualizované biosy rovněž až začátkem příštího roku.

