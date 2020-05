Levné základní desky s čipsetem AMD A520 budou v září připravené pro nové procesory Ryzen 4000

Pokud jde o výběr základních desek pro procesory AMD Ryzen, v poslední době se objevilo několik pozitivních informací. Dalším pozitivem je i plánovaný příchod levných modelů základních desek s čipsetem AMD A520.

Týká se to hlavně nadcházející generace desktopových procesorů Ryzen 4000 s architekturou Zen 3, které by se měly objevit na podzim. I když zatím AMD nezveřejnilo datum uvedení, lze předpokládat, že by to mohlo být možná i v září.

Dle informací webu Digitimes by totiž výrobci základních desek měli právě v září dostat na trh levné základní desky s čipsetem AMD A520, který bude kompatibilní i s čipy Zen 3. Je ale nutné počítat s tím, že kvůli nižší ceně budou mít tyto desky například omezenou podporu PCI Express 4.0, podobně jako u AMD B450.

S novými čipy by tak měly být kompatibilní základní desky s čipsety B450, X470, A520, B550 a X570. Zároveň bychom se měli dočkat zcela nového a vylepšeného čipsetu série 600 (možná „AMD X670“), u kterého se počítá třeba i s podporou USB4 a dalších nových technologií. Čipset by měl být vyráběn modernější technologií, takže lze u něj čekat nižší spotřebu a jednodušší pasivní chlazení.