Levně už bylo. Cena SSD od podzimu stoupla o čtvrtinu

Loni v září jsme psali, kterak výrobci paměťových čipů utlumují produkci, protože mají velké skladové zásoby. Vysoká nabídka spolu s nízkou poptávkou by neúprosně tlačily ceny dolů, proto se flashových NAND čipů vyrábělo méně, aby se pokles cen zastavil nebo spíš obrátil. Už jsme toho svědky.

Analytici z TrendForce odhadovali, že do konce roku by mohly ceny flashových čipů vzrůst až o 5 %. Pro první čtvrtletí 2024 pak očekávají až 20% růst. A je to už vidět i v obchodech na nabídce SSD.

Srovnali jsme deset nejoblíbenějších SSD podle Heureky. V žebříčku jsou nové i staré modely, velké i malé, SATA i NVMe. Jediným kritériem pro zařazení bylo to, aby byly dostupné alespoň v 10 e-shopech, proto jsme vyloučili některé modely značek Crucial a Apacer. A zůstaly jen Kingston a Samsung…

SSD Průměr

18. 1. 24 Průměr

22. 10. 23 Změna Minimum

18. 1. 24 Minimum

22. 10. 23 Změna Kingston KC3000 2 TB 3 714 Kč 3 098 Kč +20 % 2 698 Kč 2 750 Kč −2 % Kingston KC3000 1 TB 2 317 Kč 1 794 Kč +29 % 2 029 Kč 1 529 Kč 33 % Samsung 870 EVO 500 GB 1 333 Kč 1 048 Kč +27 % 1 025 Kč 845 Kč 21 % Samsung 980 Pro 1 TB 2 641 Kč 1 940 Kč +36 % 2 386 Kč 1 523 Kč 57 % Kingston NV2 1 TB 1 446 Kč 1 371 Kč +5 % 1 299 Kč 1 199 Kč 8 % Kingston A400 480 GB 835 Kč 826 Kč +1 % 699 Kč 694 Kč 1 % Samsung 870 EVO 1 TB 2 380 Kč 1 737 Kč +37 % 2 009 Kč 1 498 Kč 34 % Samsung 980 Pro 2 TB 4 318 Kč 3 384 Kč +28 % 3 849 Kč 3 124 Kč 23 % Samsung 990 Pro 1 TB 2 860 Kč 2 245 Kč +27 % 2 499 Kč 1 888 Kč 32 % Kingston Fury Renegade 2 TB 4 187 Kč 3 509 Kč +19 % 3 490 Kč 2 850 Kč 22 %

Průměrné i minimální ceny oproti konci října stouply o 23 %. A to ještě průměr snižují lowendové modely Kingston NV2 a Kingston A400, které zdražily jen o nižší jednotky procent. Roli může hrát, že jde o nižší třídu nevybavenou DRAM cache, tyto paměťové čipy totiž od podzimu zdražovaly také.

Kdo koupil SSD během Black Friday, neprohloupil. Teď ještě úložiště budou dále zdražovat, byť se mohou objevit individuální akce, které sníží minimální cenu na loňské hodnoty.

