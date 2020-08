Levně s funkční stabilizací: Test outdoorové kamery Rollei Actioncam 9S Plus

Po dlouhé době se segment levných outdoorových kamer posunul – i sem dorazila dobře fungující stabilizace, která se alespoň zčásti blíží stabilizaci v GoPro. Rollei 9S Plus navíc nabízí i velmi dobrý obraz.

Rollei do své nabídky zařadilo nejnovější model 9S Plus, který napravuje většinu chyb předchozí varianty a zároveň si z ní bere to, co se povedlo. Především jde o voděodolné tělo, které nevyžaduje nutné nošení ochranného pouzdra – až do hloubky desíti metrů je kamera odolná sama o sobě, s pouzdrem potom do 40 m. Zároveň byl zachován přední displej, který využijete při natáčení sebe sama, nebo naopak pro lepší kontrolu stavu kamery někým jiným třeba na helmě.