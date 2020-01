Levně s Windows: Microsoft cílí do škol s levnými mininotebooky, které zvládnou dotyky a 4G

Microsoft se dlouhodobě snaží prosadit ve školství. Školám proto připravuje speciální edice a licence ke svému softwaru a službám, ledacos poskytuje i bezplatně. A snaží se také rozhýbat vývoj levných počítačů, které by se daly při výuce používat. Několik takových pokusů už jsme v minulosti zažili, teď tu máme jeden obzvlášť zajímavý - mininotebook JP.IK Turn T101.

ARM v akci a pero nesmí chybět

Novinka byla právě představena na britské výstavě věnující se novinkám v oblasti edukace, tréninku a technologií s tím spojených (British Education, Training and Technology Show) a zajímavá je na ni v první řadě cena 299 dolarů. To představuje v přepočtu necelých sedm tisíc.



Mininotebook JP.IK Turn T101 je specialitou cílenou výhradně na školy. Vychází ze současného modelu T201, ale cenu tlačí ještě níž

Jedná se o malý přetáčecí notebook, které má dotykový IPS displej s úhlopříčkou 11,6" a rozlišením 1366×768 bodů, přičemž je v ceně i dotykové pero. Operační paměti jsou jen 2 GB a úložiště musí stačit v podobě 32GB eMMC. Zaujme ale přítomnost 4G modemu, který by měl zajistit trvalou konektivitu. K tomu je k dispozici i Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.1.

Nejzajímavější položkou v hardwarové specifikaci je ale procesor - je to Snapdragon 7c, tedy čip architektury ARM. Ten by se měl mimo jiné postarat o dostatečně dlouhou výdrž na celé vyučování. Běh v kombinaci s Windows 10 by neměl být problém, teoreticky.

Je celkem jisté, že tato novinka portugalského výrobce JP.IK cestu do našich škol nenajde, ale mohly by jiné stroje podobného ražení. Microsoft se na svém edukačním blogu aktuálně chlubí tím, že spolupracuje s výrobci notebooků na nové sadě zařízení cílených na studenty.

Dotykové, levné, ale také pěkně pomalé...

Vychází se ze současných modelů, přičemž Microsoft dohlíží na to, aby byly dostatečně výkonné pro jeho systém a aplikace, měly dotykový displej s podporou pera a snaží se také prosadit, aby na víku měly barevné indikátory stavu zapnutí, vybité baterie a připojení k internetu. Učitel by tak mohl pohledem do třídy snadno zjisti, kteří žáci mají počítač plně připravený k výuce a u kterých je nějaký problém.

Mezi doporučovanými stroji je například Acer TravelMate B1 nebo Lenovo 300e, tedy počítače podobné konstrukce a s cenou kolem 10 tisíc korun. Uvnitř už jim netepe ARM, ale Celerony či Pentia řady N. Děti tedy budou tak jako tak potřebovat hodně trpělivosti, protože od sedmičkového Snapdragonu ani nejpomalejších čipů Intelu nelze čekat bleskurychlé reakce.