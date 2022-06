Levné řešení pro staré počítače. AMD chystá Radeon RX 6300

Po průšvihu s grafickou kartou Radeon RX 6500 XT, který dopadl v herních testech hodně špatně, představilo AMD v dubnu ještě nižší verzi Radeon RX 6400. Jak to ale vypadá, dočkáme se ještě nižší kategorie, od které lze čekat velmi omezené použití.

AMD totiž dle informací webu Phoronix chystá na trh nový model desktopové grafické karty a 6nm čipem Navi 24, tedy stejným jako u Radeonu RX 6400. Vzhledem k tomu, že nelze příliš očekávat aktualizaci u tak čerstvých modelů, půjde s velkou pravděpodobností o ještě slabší model - Radeonu RX 6300.

Radeon RX 6400 Radeon RX 6500 XT Radeon RX 6600 Čip, architektura Navi 24 XL, RDNA 2 Navi 24 XT, RDNA 2 Navi 23 XL, RDNA 2 Počet tranzistorů 5,4 miliardy 5,4 miliardy 11,1 miliardy Výroba 6 nm 6 nm 7 nm Stream procesory 768 1024 1792 Compute Unit (CU) 12 16 28 ROPs 32 32 64 Herní frekvence 2039 MHz 2685 MHz 2044 MHz Boost frekvence 2321 MHz 2825 MHz 2491 MHz Kapacita a paměť 4 GB GDDR6 (128 GB/s) 4 GB GDDR6 (144 GB/s) 8 GB GDDR6 (224 GB/s) Šířka sběrnice paměti 64bit 64bit 128bit infinity Cache 16 MB 16 MB 32 MB Výpočetní výkon (FP32) 3,57 TFLOPS 5,77 TFLOPS 8,93 TFLOPS Dekodér H.264/H.265/AV1 ano/ano/ne ano/ano/ne ano/ano/ano Enkodér H.264/H.265/AV1 ne/ne/ne ne/ne/ne ano/ano/ne TDP 53 W 107 W 132 W Cena (DMOC) 159 $ 199 $ 329 $

Dává to smysl už kvůli tomu, že AMD už má mobilní verzi Radeonu RX 6300M pro notebooky a miniaturní počítače, takže by tento model upravilo pro desktop. I když by herní výkon byl pro moderní hry velmi slabý, obzvláště ve spojení s malou 2GB pamětí s nízkou propustností, mohlo by jít o velmi zajímavou kartu pro specifické účely.

Například do starších herních počítačů, ale třeba i jako modernizace těch kancelářských. AMD by s tímto modelem s architekturou RDNA 2 mohlo vyřešit absenci integrované grafiky a nabídnout hodně výstupů pro monitory s vysokým rozlišením. Ve spojení s velmi nízkou spotřebou (Radeon RX 6400 má TDP 53 W a Radeon RX 6300M má 25 W) a nízkou cenou by to mohlo být zajímavé řešení.

Karta má sice dekodéry pro H264/H265, oproti vyšším modelům ale nepodporuje hardwarovou akceleraci enkódování, takže to rozhodně není nic pro tvůrce videoobsahu.