Levné domácí IP kamery: Výsledky velkého srovnávacího testu

Kamera připojená k internetu najde mnoho způsobů využití. Ať už chcete dohlédnout na domov ve vaší nepřítomnosti, zkontrolovat spící dítě nebo mít třeba jen pro jistotu možnost nahlédnout do garáže, kamera to obstará. Pokud přitom nejde o kritický prvek zabezpečení, může to být kamera docela levná. My jsme si pro test stanovili limit dvou tisíc korun, ale vítěz se vešel dokonce jen do tisícikoruny.

Obecné poznatky o domácích IP kamerách na současném trhu jsme shrnuli v předchozím článku. Nyní přinášíme podrobné výsledky srovnávacího testu. V tabulce si můžete porovnat parametry jednotlivých kamer, v textu se pak každé z nich věnujeme podrobněji. Nechybí samozřejmě ani ukázky záběrů ve dne a v noci.