Levná sluchátka s ANC nejsou vůbec špatná. Otestovali jsme 7 zajímavých modelů s cenou do 2 500 Kč

Hlas jako pomocník při práci s počítačem? Již v devadesátých letech se předpokládalo, že se budeme s počítačem bavit a diktovat text. Ani o třicet let později to ale není samozřejmostí a stále raději bušíme do klávesnice. Přitom možnosti již existují, fungují skvěle a ukážeme vám, jak na to. Nejen na počítači, ale i na mobilním telefonu a v rámci chytré domácnosti.

O bezdrátová pecková sluchátka je stále ohromný zájem a výrobci chrlí jeden model za druhým. Funkce potlačení okolního hluku ANC bývala doposud výsadou drahých modelů s cenou okolo pěti tisíc, nyní se dostává do výrazně nižších cenových pater. Otestovali jsme 7 konkurentů s cenou do 2 500 Kč a objevili zásadní rozdíly. Vedle velkých jmen jsme navíc pozvali méně známé výrobce a musíme říci, že překvapili. V druhém velkém testu se sešly klasické čtečky e-knih a čtečky/poznámkové zápisníky – obojí využívající displej typu e-ink. Ty druhé obvykle nabízejí větší displej a velmi dobře zvládají převod ručně psaného textu. V průvodci nákupem jsme se zaměřili na nabídku domácích NASů. Na trhu zůstali tři výrobci, jejich nabídka je však pestrá a nezáleží jen na hardwarové výbavě. Obsah Computeru Novinky

IT kalendář

Nadějné technologie

Psali jsme před 10 lety

Bezpečnostní servis

Lháři v síti

Střípky z Linuxu

Tweetomanie

Čísla čísla

Připraveno ke startu

Inspirace

Hardwarové novinky

Nový Apple iPhone 15 a Watch

Chatbot Claude z dílny bývalých inženýru OpenAI

Programování elektroniky: srážková mapa Česka

Rozhovor s učitelem informatiky Tomášem Titěrou

Změny ve výuce programování

Statistika: Umělá inteligence a výuka

Fotofascinace: Indická mise Čandraján-3 a její úspěšné přistání na Měsíci

Významná výročí: švédský chemik a vynálezce Alfred Nobel

Časová osa: čeští vědci, vynálezci a konstruktéři

Novinky z elektrosvěta Téma Hlasové ovládání na počítači

Hlasové ovládání na mobilním zařízení

Hlasové ovládání pomocí asistentů Téma Jak sestavit rodokmen on-line Velké testy 7 levných bezdrátových sluchátek s ANC

E-inkové čtečky a zápisníky Recenze 14“ konvertibilní notebook Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8

Minipočítač Asus ExpertCenter PN64-E1

Skládací mobil Samsung Z Fold5

6,7" mobil Honor 90 – 12/512 GB

34" monitor Philips 34B1U5600CH

Počítačová skříň XPG Valor Air

Základní deska Asus ROG Strix B650-A Gaming Wi-Fi

AiO vodní procesorový chladič Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB

Duel: Přenosné monitory Philips 16B1P3302 a Verbatim PMT-15

Duel grafických karet Sapphire Pure AMD Radeon RX 7700 XT 12GB a Palit GeForce RTX 4060 Ti JetStream OC 16GB

Grafická karta Asus TUF Gaming Radeon RX 7800 XT OC Edition, 16 GB

Procesor AMD Ryzen 7 7700X

Top 5: Ne/povedený rebranding

Nejlepší mobilní aplikace Cenový přehled Síťová úložiště NAS Fotoškola Důležitost barevných gamutů i pro nefotografy Tipy & Triky Plná verze: ASCOMP PDF Conversa

Plná verze: IObit Smart Defrag 9

Plná verze: SoftOrbits Photo Retoucher PRO

Plná verze: Ashampoo Photo Card 2

Jak hrát hru do přírody Adventure Lab

Jak obejít požadavky pro instalaci Windows 11

Jak sdílet internet z mobilu přes Wi-Fi

Jak spustit aplikace pro iOS v macOS

Jak nahlížet přes web do katastru nemovitostí

Kde hledat informace o výuce programování

Počítačová sestava měsíce října – kompetitivní hraní ve Full HD

Nákupní zóna: nejlepší produkty na trhu

Servis: Computer radí čtenářům Herní doupě Téma: Herní PC u televize

Baldur’s Gate 3

Immortals of Aveum

Shadow Gambit: The Cursed Crew

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Mobilní hry