Levná kopie MacBooku Air vybavená 3K displejem, to je čínský Chuwi HeroBook Pro+ za zlomkovou cenu

Čínští výrobci kopírují kde co a jednou z takových společností je i Chuwi, která tentokrát představila takovou designovou kopii MacBooku Air za velmi nízkou cenu, byť některé komponenty stojí za povšimnutí.

Notebook s názvem Chuwi HeroBook Pro+ má 13,3palcový displej s velmi vysokým rozlišením „3K“, konkrétně 3 200 × 1 800 pixelů. Jedná se tak o poměr 16:9, tedy nic moc vhodného pro práci. Dobrou zprávou ale je, že jde o IPS panel, takže pozorovací úhly by měly být dobré.

Uvnitř už to ale taková paráda není. Notebook totiž využívá velmi slabý a starý procesor Intel Celeron J3455, který byl na trh uveden už v roce 2016 a ani tehdy to nebyla žádná sláva. Jedná se o 14nm čtyřjádro (Apollo Lake) s frekvencí až 2,3 GHz a TDP 10 W. Trochu to zachraňuje integrovaná grafika Intel HD 500, která dle výrobce podporuje hardwarové dekódování 4K videa. Na to, zda to zvládne i u Youtube videa, bychom ale nesázeli.

Operační paměť má kapacitu 8 GB (LPDDR4) a interní úložiště eMMC je dodávané s kapacitou 128 GB, přičemž část místa zabere předinstalovaný operační systém Windows 10. Mezi porty jsou dva USB 3.0, slot pro micro SD kartu, výstup na sluchátka a miniHDMI. Nechybí Wi-Fi 802.11ac a Bluetooth 5.0

Použitá baterie má kapacitu 38 Wh a dle tvrzení udrží notebook v provozu „celý den“. Rozměry notebooku jsou 33 × 22 × 1,85 cm s hmotností 1,15 kg. Dobrou zprávou je ale cena, která je opravdu nízká - 269 dolarů, tedy v přepočtu asi 7 500 korun s daní.

