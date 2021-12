„Levná“ grafická karta GeForce RTX 3050 bude k dispozici s různou kapacitou paměti

Už v lednu bychom se v rámci CESu měli dočkat představení hardwarových novinek od Nvidie a jednou z nich by měl být i nový zatím nejlevnější desktopový model grafické karty GeForce RTX 3050.

Podle informací, které unikly na twitteru, připravuje Nvidia dvě různé varianty GeForce RTX 3050. Jedna bude mít 8 GB paměti a druhá pak pouze 4 GB paměti, nejspíše typ GDDR6. V obou případech by se mělo používat 128bitové rozhraní s propustností 224 GB/s.

Obě karty by měly mít 8nm čipy GA106 vyráběné v továrnách Samsungu, avšak počty cuda jader se budou mírně lišit. GeForce RTX 3050 s 8 GB paměti by měla mít 2 560 cuda jader a model s 4 GB paměti pak o něco nižších 2 304 jader. S tím souvisí i rozdílené počty ray tracing jader (20 vs. 18). TDP by u obou modelů mělo být jen 90 W.

Uvedení na trh se očekává koncem ledna, ale platí stále stejná otázka – jak na tom bude dostupnost a reálná cena oproti doporučené? Vzhledem k tomu, že i GeForce RTX 3060 stojí u nás kolem 22 tisíc korun, lze očekávat něco mezi 16 až 20 tisíci korun.